Femeia, membră a partidului Pro Romania, a făcut plângere la politie. Ea a spus că se afla în timpul programului când primarul s-a năpustit asupra ei.

”În cursul zilei de ieri, 1 septembrie 2020, reprezentanta Pro Romania în Biroul wlectoral de circumscriptie Moeciu, care se afla în exercitarea atributiilor de serviciu, la solicitarea Președintelui BEC Moeciu, a fost agresată sexual de catre primarul PNL în funcție al comunei Moeciu.

S-a facut plangere la Politia Moeciu, iar Parchetul de pe lângă Judecatoria Zărnești a început cercetarea în cauză, deschizand dosar penal”, a transmis Pro Romania Brașov pe pagina de Facebook.

Edilul: ”Glumă sinistră”

Primarul Manea s-a apărat, într-o postare pe pagina sa de pe o rețea de socializare: ”E o glumă sinistră”.

”Am peste 20 ani de experiență politic și electorală, dar o astfel de glumă sinistră, perpetuata în mass media astăzi, nu credeam sa trăiesc. Probabil că nici nu aș fi dat atenție acestei aberații însă, m-au sunat foarte mulți prieteni să mă întrebe ce s-a întâmplat, motiv pentru care am simțit nevoia unei reacții publice: sunteți în fata unei minciuni odioase!

Recomandări Doi români care trăiesc în Portugalia luptă pentru drepturile lor: “Românca de la spălat vase nu mai acceptă să fie încărcată cu diverse munci și să stea peste program”

O tânără, reprezentantă a Partidului Pro România, a făcut o plângere, invocând o așa-zisă agresiune la care a fost supusă. Nu o cunosc pe aceasta doamna, știu doar că este reprezentanta Pro România în BLEC al comunei și nu îmi dau seama de unde i-a venit aceasta idee dezgustatoare, de la partid sau din dorința de a deveni celebră. Mircea Manea:

Edilul spune că există o cameră de luat vederi ”care a surprins momentul în care ne-am intersectat în curtea Primăriei, imagini pe care le voi pune la dispoziția mass-media pentru a închide acest subiect și pentru a evidenția ce personaje fără caracter sunt folosite în lupta politică, de către adversarii mei”.

Polițiștii l-au audiat

Politiștii l-au chemat la audieri pe primar, iar cazul a ajuns acum la procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești.

”Politiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran efectuează cercetări in rem asupra faptei, în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecătoria Zărnești, în care va fi propusă soluția legală la finalizarea cercetărilor”, a declarat Nadia Olaru, purtătorul de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Brașov.

Ioniță-Mircea Manea este din 2012 primar al comunei brașovene cu aproape 5.000 de suflete, cunoscută pentru peisajele superbe și spațiile de cazare numeroase.

Comuna Moieciu este una dintre cele trei comune administrative care alcătuiesc Zona Bran: Bran, Moieciu, Fundata. A luat ființă, în actuala componență administrativă, în 1968. Are șase sate în componență: Moieciu de Sus, Cheia, Moieciu de Jos, Drumul Carului, Peștera și Măgura.





PARTENERI - GSP.RO Marica face anunțul momentului. S-a întâmplat între el și Ioana după escapada amoroasa de la Cluj: "Am..."

PARTENERI - PLAYTECH ”România va stăpâni lumea” – profețiile indianului care știe că un om din Bucovina e salvarea. Detalii uluitoare

HOROSCOP Horoscop 3 septembrie 2020. Scorpionii trăiesc într-un cocon țesut din impresii, dorințe și aspirații