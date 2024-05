În anul electoral 2024, Puterea nici nu vrea să audă de un demers precum începerea discuțiilor privind reorganizarea administrativ-teritorială, o temă care cel mai probabil va fi evitată și în 2025 potrivit informațiilor Libertatea. De altfel, în 2024 pentru PSD, PNL, dar și pentru o formațiuni aflată când la putere, când în opoziție, cum e UDMR, ar însemna o autosabotare, în condițiile în care sunt dependente de mobilizarea aleșilor locali atât în iunie, dar și la alegerile prezidențiale și parlamentare.

Chiar dacă subiectul e evitat, problema localităților foarte mici, pentru care sunt alocate resurse, rămâne. Conform datelor finale de la ultimul recensământ, prezentate în ianuarie 2023, dar cu date aferente anilor 2021-2022, 23 de comune aveau sub 500 de locuitori. Cea mai mică este comuna Bătrâna (Hunedoara), cu 88 de locuitori, urmată de Brebu Nou (Caraș Severin), cu 166 de locuitori și Ceru-Băcăinți (Alba), având 227 de locuitori.

În top cinci cele mai mici comune mai sunt Bunila (247 de locuitori) și Bulzeștii de Sus (275 de locuitori), ambele din județul Hunedoara. Lista de zece este completată de Bara (299 de locuitori – județul Timiș), Pardoși (315 locuitori – județul Buzău), Secaș (320 de locuitori – județul Timiș, Lelese (339 de locuitori – județul Hunedoara) și Șiștarovăț (340 de locuitori – județul Arad).

Județele care au cele mai multe localități cu sub 500 de locuitori sunt Alba și Hunedoara, cu câte cinci la număr, fiind vorba mai ales de unități administrativ-teritoriale formate din sate aflate la distanță, în zona de munte.

Venituri versus cheltuieli, minus 1 milion de lei

Potrivit unui răspuns dat de Primăria Bătrâna la solicitarea Libertatea, comuna cu cel mai mic număr de locuitori, adică 88, are cinci angajați. Pentru 2024, bugetul localității prevede suma de 655.000 de lei brut pentru plata salariilor.

În cazul fiecărei primării, o cheltuială în plus e reprezentată și de indemnizațiile pentru consilierii locali, în cazul fiecăruia fiind de 10% din indemnizația lunară a primarului. În cazul unui consilier de comună sub 3.000 de locuitori, indemnizația lunară este de 966 de lei. Nouă consilieri are o comună cu sub 3.000 de locuitori.

În ceea ce privește bugetul local, lucrurile sunt destul de simple. Autoritățile din Bătrâna au nevoie de ajutorul statului pentru a funcționa. Deficitul între veniturile proprii ale localității (1,055 milioane lei) și cheltuieli (2,254 milioane lei) este de peste 1 milion de lei în 2024. Din veniturile proprii, comuna își permite plată salariilor angajaților de la primărie (655.000 de lei/brut) și a cheltuielilor cu bunuri și servicii (aproximativ 547.000 de lei). Pentru investiții, reparații, ajutoare sociale etc, banii sunt completați de Guvern și de Consiliu Județean.

Diferențe între locuitori și votanți

În unele localități în ceea ce privește numărul de locuitori situația s-a modificat în ultimii doi ani, cel puțin în perspectiva alegerilor. Conform ultimelor date ale AEP, de la finalul lunii aprilie, Brebu Nou are 283 de persoane cu drept de vot, un număr mai mare față de cei 166 de locuitori de la ultimul recensământ.

În cazul localității Bunila, numărul de votanți este de 258, în timp ce la recensământ erau 247 de locuitori.

