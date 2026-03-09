În viața de zi cu zi folosim aplicațiile pentru cumpărături, operațiuni bancare, comenzi de mâncare sau chiar pentru monitorizarea casei și a copiilor. Cu toate acestea, accesibilitatea lor are un preț. Pentru a funcționa, aplicațiile cer acces la datele noastre personale, inclusiv informații sensibile despre viața noastră privată, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

„Cea mai mare iluzie este că prin ștergerea unei aplicații, relația cu acea aplicație și compania care o deține se încheie”, explică Jean Vixamar, director adjunct pentru gestionarea riscurilor de securitate la Verizon.

Acesta adaugă că „acei termeni și condiții pe care îi acceptați fără să îi citiți sunt de fapt foarte importanți. În cele mai multe cazuri, le oferiți permisiunea de a vă folosi datele așa cum consideră potrivit, în limitele legii”.

Multe aplicații nu oferă nici măcar nivelul minim de protecție a datelor. Lipsa criptării și utilizarea unor măsuri de securitate precare lasă datele utilizatorilor vulnerabile în fața hackerilor și a infractorilor cibernetici. Aplicațiile sunt de obicei concepute să fie funcționale, nu neapărat sigure, deoarece securitatea implică resurse suplimentare și poate întârzia lansarea produsului.

Potrivit Blic, ștergerea unei aplicații nu înseamnă automat că datele voastre au fost eliminate. Aplicațiile sunt deseori parte a unor rețele complexe de instrumente interconectate care colectează, stochează și partajează informații.

De exemplu, aplicațiile de dating sunt frecvent conectate la conturile de Facebook, ceea ce le oferă acces la fotografii, lista de prieteni și alte detalii personale.

Anumite aplicații reprezintă riscuri semnificative

Experții în securitate avertizează că anumite aplicații reprezintă riscuri semnificative. Este recomandat să eliminați cât mai rapid aplicațiile care cer acces la fotografii, fișiere, cameră, microfon și alte date sensibile, mai ales dacă cerințele par exagerate pentru funcția lor principală.

„Întrebați-vă: această aplicație chiar are nevoie de toate aceste permisiuni? Chiar am nevoie de ea?”, sugerează specialiștii.

Cum să ștergeți corect o aplicație

Procesul corect de ștergere a unei aplicații nu presupune doar apăsarea butonului „Șterge”. Urmați acești pași pentru a vă asigura că aplicația este complet eliminată:

Ștergeți datele din aplicație: Accesați setările aplicației, de obicei sub opțiunile „Confidențialitate”, „Setări cont” sau „Securitate”. Urmați instrucțiunile pentru a șterge contul și istoricul. Dacă opțiunea nu este clară, consultați pagina de ajutor sau contactați suportul tehnic pentru confirmarea ștergerii datelor. Folosiți versiunea desktop: Logați-vă în contul aplicației printr-un browser de pe computer. Unele funcții suplimentare, cum ar fi ștergerea datelor, pot fi disponibile doar în versiunea desktop. Anulați conexiunile externe: Dacă aplicația este conectată la conturi precum Facebook sau Google, mergeți în setările acestor conturi și revocați permisiunile acordate aplicației. Ștergeți aplicația de pe telefon: Pentru utilizatorii de iPhone, țineți apăsată aplicația până apare meniul de opțiuni, apoi selectați „Eliminare aplicație” și confirmați cu „Ștergere aplicație”. Pentru Android, accesați Google Play, selectați profilul dvs., mergeți la „Gestionare aplicații și dispozitive”, alegeți aplicația dorită și apăsați „Dezinstalare”.

