De Adriana Oprea,

Poliţia Română răspunde la întrebările ziarului Libertatea, primite de la cititori, şi ne spune ce trebuie să facem, pentru a respecta legea.



Răspuns Poliţia Română : Ordonanţa Militară nr. 3/2020 prevede în clar „angajații prezintă legitimația de serviciu SAU adeverința eliberată de angajatorˮ, deci este necesară prezentarea unuia dintre cele două documente menționate.

Întrebare 2 : Ce valoare are, din punct de vedere legal, această declaraţie pe proprie răspundere? De ce trebuie să completăm o hârtie, când ar fi mai simplu să-i spunem poliţistului care ne opreşte la control pentru ce am ieşit din casă şi unde mergem?

Răspuns Poliţia Română: Ordonanţele Militare emise în perioada stării de urgență reglementează în clar modalitatea în care se realizează deplasarea persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, precum și documentele necesare.



Răspuns Poliţia Română: Polițiștii și personalul desemnat să efectueze controale privind motivul deplasării verifică punerea în aplicare și respectarea prevederilor ordonațelor militare în vigoare, respectiv veridicitatea datelor din documentele prezentate.



Răspuns Poliţia Română: În declarația pe propria răspundere se va completa adresa locuinței în care persoana locuiește în fapt, indiferent dacă este identică sau nu cu cea menționată în actul de identitate. Completarea în fals a declarațiilor pe propria răspundere atrag răspunderea contravențională sau penală, după caz.

Răspuns Poliţia Română: Nerespectarea măsurilor atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, facem precizarea că în Monitorul Oficial nr. 268 a fost publicată Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, care prevede că:

„1. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 28. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.

Recomandări Cum se repetă istoria. Colectiv – Bănicioiu: “Avem condiții ca în Germania”. COVID – Rareș Bogdan: “Vreți să vedeți spitale ca-n Occident? Mergeți la Suceava!”

(2) Pe lângă sancțiunea contravențională principală prevăzută la alin.(1), în funcție de natura și gravitatea faptei, se pot aplica și una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare, cuprinse în ordonanțele militare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;

b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate;

c) suspendarea temporară a activității;

d) desființarea unor lucrări;

e) refacerea unor amenajăriˮ



Întrebare 6: Care e amenda pe care o putem primi dacă se constată că am fost nesinceri în declaraţie? Şi că am scris, de pildă, că mergem la magazinul de lângă bloc, dar am fost opriţi de poliţie în celălalt capăt al oraşului?