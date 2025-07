Cum fentează Curtea Supremă ordonanța dată de Ilie Bolojan pentru bugetari: a redus un spor, dar a majorat două

Ca să înțelegeți mai clar ce se întâmplă. Sporurile totale sunt plafonate la 30% per instituție de stat. Chiar dacă angajații la stat ar beneficia de o listă lungă de sporuri (a făcut-o Violeta Alexandru la un moment dat), de fapt suma lor e plafonată. Efectul lucrului acesta este că, dacă scade un spor, plafonul acela va fi atins din alte sporuri. De aceea și proiectul meu de lege de plafonare la 30% per persoană, nu per instituție.

Claudiu Năsui, fost ministru USR al Economiei: