Mitropolia Moldovei și Bucovinei s-a digitalizat

În Curtea Catedralei Mitropolitane din Iași, magazinul de obiecte bisericești găzduiește prima cutie a milei electronică. Credincioșii pot face donații pentru cazuri sociale atât în numerar, cât și cu cardul.

Cauza pentru care se strâng donații se schimbă periodic, iar sumele prestabilite pot varia. Dacă donatorii doresc să ofere o sumă diferită de 30, 60 sau 90 de lei, o pot introduce manual, iar banii ajung rapid în contul destinat.

„Este o metodă pe care colegii noştri au văzut-o în străinătate şi ne-am gândit de ce să nu aducem şi noi la Iaşi o astfel de modalitate rapidă, sigură de transfer, astfel încât să ajungă direct către beneficiar, iar omul să aibă şi siguranţa faptului că donaţia sa sau ajutorul este transmis în siguranţă”, a spus Pr. Cosmin Brânză, coordonatorul campaniei.

Totul despre cutia milei

„Până acum am reuşit să acoperim un necesar de 2.600 de mese dedicate acestor bătrâni de la Bălţăteşti pentru care noi oricum oferim servicii medicale şi terapeutice, dar am zis să fim şi gazde primitoare oferindu-le atunci când vin la tratament o masă caldă. De asemenea, am reuşit să împlinim nevoi pentru copii cu dizabilităţi”, a mai explicat Pr. Cosmin Brânză.

„Pe partea de cromatică sunt culorile vii de ajutor, este nuanţa de roşu sau varianţia de roşu respectiv, avem sumele pe care noi le alegem, în funcţie de campanie, în cazul ăsta, fiind masa caldă care ajunge 30 de lei şi imaginea de fundal, iar colega Iasmina se ocupă pe partea de text şi de mesajul pentru donatori”, a declarat Andrei Ignea, graphic designer.

Planuri mari

Pentru enoriași, digitalizarea în Biserică este un lucru benefic, mai ales că s-au obișnuit deja cu astfel de inițiative, precum trimiterea pomelnicelor online la pelerinajul Cuvioasei Parascheva. Totuși, există și persoane care consideră că utilizarea tehnologiei în spațiul sacru este nepotrivită.

Pentru a simplifica donațiile, Mitropolia Moldovei și Bucovinei plănuiește să instaleze 50 de astfel de dispozitive până în iunie. Acestea vor fi amplasate în spații comerciale, farmacii și cofetării.

