VIDEO | Cutremurul din Croația „a trezit” un seismograf vechi de 80 de ani din Timișoara. „Deodată am auzit un ticăit mecanic”

Croația a fost zguduită, marți, 29 decembrie, de un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade pe scara Richter, potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean.

Acesta s-a produs la o adâncime de 10 kilometri într-o regiune din centrul țării, fiind urmat de mai multe replici, conform presei locale. Miercuri dimineața, în Croația s-au produs alte două cutremure.

Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața, marți, în urma cutremurului.

Unda de șoc s-a simțit la Timișoara

Seismul s-a simțit și la Timișoara. La Observatorul Seismologic din localitate a fost „trezit la viață” și un aparat care era considerat nefuncțional.



„Eram la observator și aranjam machete în camera aparatelor mecanice. Liniște deplină. Deodată am auzit un ticăit mecanic… M-am uitat în jurul meu… nimic. Apoi m-am apropiat de aparatele mecanice cu pendul, realizate în anii ‘40 de profesorul Ioan Curea, și am observat că pendulul a început să oscileze tot mai tare. Am urmărit cu sufletul la gură și cu o emoție teribilă, fiindcă înțelegeam că undeva, nici foarte departe, dar nici foarte aproape, are loc un cutremur puternic”, povestește Adina Rău Vanciu, inginer seismolog de la Observatorul din Timișoara.



Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât aparatul care anunța producerea unui cutremur era considerat nefuncțional.



„Cu atât mai mare mi-a fost emoția cu cât aceste aparate nu sunt funcționale, iar pendulul seismic cântărește fix 540 kg. Era nevoie de o energie foarte mare ca să trezești aceste aparate mecanice. Trebuia să aflu de unde vine, așa că am intrat să verific înregistrarea seismometrului educațional RasberryShake… și i-am aflat locația, magnitudinea și adâncimea. În scurt timp au apărut și știrile”, a spus Adina Rău Vanciu.

Aparatul a fost realizat de fondatorul observatorului, Ioan Curea, după ce s-a sfătuit cu Charles Richter

Ioan Curea

La observatorul din Timișoara sunt în total patru astfel de aparate, care au o greutate impresionantă și nu pot fi mutate. Practic, sunt considerate piese de muzeu.

Seismografele mecanice au fost realizate în anii ‘40 de fondatorul observatorului, Ioan Curea, care s-a sfătuit în acea vreme cu celebrul profesor seismolog Charles Richter, unul dintre inventatorii scării Richter.

Aparatul a fost scos din funcțiune în anii ‘90 și chiar era considerat stricat.

„Avem patru astfel de aparate, de 30 de ani erau scoase din funcțiune din punct de vedere tehnologic, erau depășite. În anii ‘90 s-au primit aparate mai noi, care funcționau analogic, apoi și acelea au fost înlocuite de cele digitale. Aparatele mecanice sunt foarte vechi și au fost realizate în anii ‘40 de fondatorul observatorului, profesorul Ioan Curea. El a realizat aceste seismografe fiind în directă corespondență cu profesorul Charles Richter. Unele piese au fost realizate la societatea de transport din Timișoara. Sunt depășite, dar a fost un cutremur foarte puternic”, a mai povestit Adina Rău Vanciu.

„Am observat că lampadarul din sufragerie încă se clătina”

Seismologul din Timișoara spune că, personal, nu a simțit cutremurul, însă alți timișoreni au resimțit mișcarea din Croația. Alexandra locuiește în nordul Timișoarei și ne-a povestit că s-a mișcat canapeaua cu ea.



„Stăteam pe canapea și citeam. La un moment dat am avut o senzație de amețeală ciudată și m-am gândit că e de la oboseală. Dar a durat doar câteva secunde și mi s-a părut straniu, moment în care m-am gândit ca poate a fost cutremur. Atunci am observat că lampadarul din sufragerie încă se clătina și mi-am dat seama că într-adevăr fusese cutremur. Am întrebat vecinii pe grup dacă au simțit și m-am uitat pe internet la știri și atunci mi s-a confirmat bănuiala”, ne-a povestit Alexandra Toma.



Un alt timișorean ne-a spus că doi din patru membri ai familiei au simțit destul de tare seismul din Croația, la etajul patru al unui bloc din cartierul Steaua, aflat în sudul orașului.



