Un videoclip publicat de canalul Morbid Knowledge pe X, urmărit de peste 2,3 milioane de oameni, arată cum o mașină care trece printr-un tunel este prinsă într-o alunecare de teren, în momentul cutremurului. Filmarea este realizată de camera de bord și arată cum bolovani uriași se prăbușesc pe șosea.

Terrifying dashcam footage that was captured in a mountainous region of Taiwan during the April 3, 2024 Earthquake. The magnitude 7.4 earthquake claimed the lives of at least 13 people and left hundreds more trapped. pic.twitter.com/Y7dAozkpFU