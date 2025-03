„Nu sunt aliniat cu Putin”

Întâlnirea dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și J.D. Vance a degenerat în fața camerelor de luat vederi.

În cadrul solemn al Biroului Oval, cei trei au avut un schimb de replici de o vehemență rară, punând sub semnul întrebării codurile diplomației internaționale.

Atmosfera s-a deteriorat brusc atunci când președintele american a lansat un avertisment: „Ori ajungeți la un acord, ori plecăm”.

Acest schimb de replici, marcat de cereri de recunoștință și de amenințări voalate, a condus la un impas diplomatic.

Iată transcrierea integrală a conversației care a avut lo cvineri,, 28 februarie 2025, în Biroul Oval din Washington D.C.

Donald Trump: Ei bine, dacă nu m-aș alia cu ambele partide, nu ați avea niciodată o înțelegere. Vreți să spun lucruri groaznice despre Putin și apoi să spun: „Hei, Vladimir, cum merge afacerea?” Nu funcționează așa. Nu sunt aliniat cu Putin. Nu sunt aliniat cu nimeni. Sunt aliniat cu Statele Unite ale Americii. Sunt aliniat cu binele lumii și vreau să terminăm cu asta. [Vorbind cu jurnaliștii în Biroul Oval] Puteți vedea ura pe care o are pentru Putin. Este foarte dificil pentru mine să fac o înțelegere cu acest tip de ură. Are o ură enormă și înțeleg asta. Dar pot să vă spun că nici cealaltă parte nu este foarte îndrăgostită de el, să știți. Așa că nu este o chestiune de aliniere. Vreau ca lucrurile să fie rezolvate. Sunt aliniat cu Europa. Vreau să văd dacă putem rezolva asta. Vreți să fiu dur? Aș putea fi mai dur decât orice ființă umană pe care ați văzut-o vreodată. Aș fi atât de dur… Dar nu vei obține niciodată o înțelegere în acest fel. Așa că uite cum stă treaba.

„Am încercat calea Joe Biden…”

J. D. Vance : Timp de patru ani, Statele Unite ale Americii au avut un președinte care s-a ridicat în picioare la conferințele de presă și a vorbit aspru despre Vladimir Putin. Și apoi Putin a invadat Ucraina și a distrus o mare parte a țării. Poate că drumul spre pace și prosperitate este în curs de desfășurare. Am încercat calea Joe Biden, ca să ne lăudăm și să pretindem că vorbele președintelui Statelor Unite contează mai mult decât acțiunile sale. Ceea ce face din America o țară bună este faptul că America se implică în diplomație. Asta este ceea ce face președintele Trump.

Volodimir Zelenski: Pot să vă pun o întrebare? [Putin] a ocupat regiunile noastre, regiuni mari din Ucraina, regiunile estice și Crimeea în 2014. Deci, timp de mulți ani, nu vorbesc doar despre Biden, dar la acel moment a fost Obama, apoi președintele Obama din nou, apoi președintele Trump, apoi președintele Biden, acum președintele Trump. Și, Dumnezeu să-l binecuvânteze, acum președintele Trump îl va opri… Dar în 2014, atunci, nimeni nu l-a oprit. El doar a ocupat și a luat [teritoriul]. A ucis oameni. Știți când a fost primul contact? În 2015. Eu nu am fost acolo.

Volodimir Zelenski: Da, dar din 2014 până în 2022, situația a fost aceeași. Oamenii au murit pe linia de contact. Nimeni nu l-a oprit. Știți că am avut conversații cu el, multe conversații, și am semnat cu el. Eu, ca nou președinte, am semnat în 2019 cu el, Macron și Merkel, au semnat încetarea focului. Toți mi-au spus că el nu va pleca niciodată. Am semnat un contract de gaz cu el. Doar că, după aceea, el a încălcat încetarea focului. Ne-a ucis cetățenii și nu a făcut schimb de prizonieri. Am semnat schimbul de prizonieri, dar el nu l-a făcut. Despre ce fel de diplomație vorbim?

J. D. Vance: Vorbesc despre tipul de diplomație care va pune capăt distrugerii țării dumneavoastră. Dle președinte, cu tot respectul, cred că este lipsit de respect din partea dvs. să veniți în Biroul Oval și să încercați să argumentați acest caz în fața presei americane. În acest moment, mergeți înainte și forțați recruții să meargă pe front, pentru că aveți probleme de personal. Ar trebui să-i mulțumiți președintelui pentru că încearcă să pună capăt acestui conflict.

„Voi nu veți avea un război”

Volodimir Zelenski: Ați fost vreodată în Ucraina pentru a vorbi despre problemele noastre?

J. D. Vance: Am observat și am văzut reportje și știu că ceea ce se întâmplă este că aduceți oameni pe front, dle președinte. Nu sunteți de acord că ați avut probleme în a aduce oameni în armata dumneavoastră. Și credeți că este respectuos să veniți în Biroul Oval al Statelor Unite ale Americii și să atacați administrația care încearcă să prevină distrugerea țării dumneavoastră?

Volodimir Zelenski: Sunt o mulțime de întrebări. Să începem cu începutul. În primul rând, în timpul războiului, toată lumea are probleme. Chiar și voi, dar Dumnezeu să vă binecuvânteze, nu veți avea un război.

Donald Trump: Nu ne spuneți cum să ne simțim. Încercăm să rezolvăm o problemă. Nu ne spuneți cum să ne simțim, nu sunteți în poziția de a dicta asta, țineți minte. Ne vom simți foarte bine și foarte puternici. Tu te vei simți influențat. Nu sunteți într-o poziție foarte bună acum. V-ați pus singuri într-o poziție foarte proastă, iar el se întâmplă să aibă dreptate în această privință.

Volodimir Zelenski: Chiar de la începutul războiului, domnule președinte…

Donald Trump: Nu sunteți într-o poziție bună. Nu aveți cărțile în mână în acest moment. Cu noi, începeți să dețineți cărțile. Eu nu joc cărți. În acest moment, jucați cărți. Sunt foarte serios, dle președinte. Jucați cărți. Sunt extrem de serios. Jucați cu viețile a milioane de oameni. Vă jucați cu al treilea război mondial. Și ceea ce faceți este foarte lipsit de respect față de țară, față de această țară. Sunt alături de dvs. Vă respect mult mai mult decât mulți oameni.

J. D. Vance: Ați spus mulțumesc o singură dată în timpul acestei întâlniri? Nu, în timpul acestei întâlniri, ați spus mulțumesc? Ați fost în Pennsylvania și ați făcut campanie pentru opoziție în octombrie. Oferiți câteva cuvinte de recunoștință pentru Statele Unite ale Americii și pentru președintele care încearcă să vă salveze țara.

Zelenski, pus la punct de liderul SUA

Volodimir Zelenski: Vă rog, credeți că dacă vorbiți foarte tare despre război, puteți…

Donald Trump: El nu vorbește tare. El nu vorbește tare. Țara voastră este în mare pericol. Stați puțin. Nu, nu ați vorbit. Ați vorbit mult. Țara dumneavoastră este în mare dificultate.

Volodimir Zelenski: Știu.

Donald Trump: Nu câștigați. Nu câștigați. Aveți o șansă foarte bună de a ieși din asta datorită nouă.

Volodimir Zelenski: Domnule președinte, noi rămânem în țara noastră, puternică încă de la începutul războiului. Am fost singuri și suntem recunoscători pentru asta. Am spus mulțumesc în acest cabinet.

Donald Trump: Nu ați fost singuri. V-am dat, prin acest președinte prost, 350 de miliarde de dolari. V-am dat echipament militar. Iar voi sunteți oameni curajoși, și a trebuit să le folosească. Dacă nu ați fi avut echipamentul nostru militar, acest război s-ar fi terminat în două săptămâni.

Volodimir Zelenski (exasperat): În trei zile. Am auzit asta de la Putin. În trei zile. Poate chiar mai puțin. Desigur, da…

Donald Trump: Va fi foarte dificil să faci afaceri în acest fel. O să vă spun asta.

J. D. Vance: Să mergem să rezolvăm aceste dezacorduri în loc să încercăm să ne luptăm în media americană, atunci când greșim. Noi știm că greșiți.

Oamenii mor

Donald Trump: Dar vedeți, cred că este bine pentru poporul american să vadă ce se întâmplă. Cred că este foarte important. De aceea am lăsat-o să continue atât de mult timp. Trebuie să fii recunoscător. Nu tu deții cărțile. Ești îngropat acolo. Oamenii mor. Sunteți lipsiți de soldați. Ascultați la asta. Sunteți lipsiți de soldați. Ar fi un lucru al naibii de bun. Așa că spuneți-ne: „Nu vreau o încetare a focului. Să vedem dacă ne puteți obține o încetare a focului acum, astfel încât gloanțele să nu mai zboare și oamenii voștri să nu mai fie uciși.

Volodimir Zelenski: Bineînțeles că vrem să oprim războiul.

Donald Trump: Dar tu spui că nu vrei o încetare a focului! V-am spus, vreau o încetare a focului.

Volodimir Zelenski: Cu garanții! Pentru că veți obține o încetare a focului mai repede decât veți obține un acord. Întrebați-i pe oamenii mei ce cred despre încetarea focului.

Donald Trump: Nu a fost cu mine, a fost cu un tip pe nume Biden care nu era o persoană inteligentă. A fost cu Obama.

Volodimir Zelenski: El este președintele vostru.

Donald Trump: A fost cu Obama, care v-a dat cearceafuri și eu v-am dat rachete Javelin.

Volodimir Zelenski: Da.

Donald Trump: Eu v-am dat rachetele Javelin pentru a elimina toate acele tancuri. Obama v-a dat cearceafuri. Ar trebui să fiți mai recunoscători. Pentru că, lăsați-mă să vă spun, nu aveți cărți. Cu noi, aveți cărți. Dar fără noi, nu aveți cărți. Va fi o afacere grea. Pentru că atitudinile trebuie să se schimbe.

