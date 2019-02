Întâlnirea premierului cu miniştrii va avea loc la ora 16.00, la Guvern.

În plus, va avea loc şi o discuţie a ministrului de Finanţe cu reprezentanţii mediului bancar, miercuri, de la ora 16,00, la Ministerul de Finanţe, pe acelaşi subiect.

Modificările la OUG 114/2018 vor fi anunţate, potrivit unor surse politice, lunea viitoare, de premierul Viorica Dăncilă. Aceasta este aşteptată în plenul Camerei Deputaţilor, la ”Ora premierului”, la solicitarea Opoziţiei.

Dăncilă anunţa încă de luni că în această săptămână va avea discuţii cu reprezentanţii ministerelor vizate pe marginea Ordonanţei de urgenţă 114/2018, pentru a avea o „imagine completă” asupra efectelor acestui act normativ.

„Pe OUG 114 o să am discuţii în această săptămână cu toate ministerele de linie, tocmai pentru a avea o imagine completă. Am spus că voi da dovadă de flexibilitate, dar aceste modificări cerute de unii sau de alţii trebuie să se plieze pe realitate, să nu fie decât demersuri populiste sau demersuri care să protejeze anumite instituţii sau altele”, a arătat premierul luni, la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, desfăşurată la Palatul Parlamentului.

Pe 18 februarie, Viorica Dăncilă declara că o decizie privind modificarea OUG 114/2018 „trebuie să se plieze pe realitate, şi nu pe considerentele unei persoane sau alteia”.

„Eu cred că nu trebuie să ne grăbim şi să venim cu anumite concluzii pe care le luăm fiecare, aşa, cum considerăm. Eu cred că este important să dăm dovadă de flexibilitate, am mai spus acest lucru, totul este perfectibil, inclusiv o lege, dar eu am cerut tuturor miniştrilor ca pe Ordonanţa 114 să vină cu argumente justificate pentru a schimba anumite lucruri. După ce am toate aceste argumente, după ce văd ceea ce stă la baza modificărilor care sunt cerute, atunci vom lua o decizie, pentru că eu cred că această decizie trebuie să se plieze pe realitate, şi nu pe considerentele unei persoane sau alteia”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Citeşte şi: Cum sunt mințite femeile din România să nască prin cezariană, pentru șpagă, prin boli inventate! La spitalul doctorului fals, rata naşterilor prin cezariană e de 86%, față de 36% media națională