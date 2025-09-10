Cuprins:
Daniel David: „Pentru mine cel mai ușor era să plec”
Ministrul Educației a declarat acest lucru luni, 8 septembrie, în prima zi de școală, într-un interviu pentru Euronews România, în contextul protestelor masive din București și al presiunilor publice pentru demisia sa, conform Edupedu.
Daniel David a recunoscut că a avut un moment în care a fost aproape să își depună demisia, în urma criticilor venite chiar din interiorul coaliției de guvernare.
„Ar trebui să intru în istorie ca un ministru curajos, care nu a fugit să-i fie bine sau ușor. Care a acceptat sacrificiul de a mă transforma dintr-un ministru al reformei într-unul al austerității, de dragul de a salva salariile și bursele până la sfârșitul anului. Pentru mine cel mai ușor era să plec”, a spus oficialul.
Criticat și de colegi
Ministrul Educației a explicat că momentul critic a fost atunci când unele măsuri din programul de guvernare, incluse în legea fiscal-bugetară, au fost contestate chiar de parteneri politici:
„Știam că măsurile sunt complicate și neobișnuite, dar necesare pentru a trece cu bine de evaluările internaționale. Dacă ministrul Educației ar fi dat semne de îndoială, consecințele pentru țară puteau fi grave. În acea perioadă au fost colegi care m-au criticat ca și cum aceste decizii îmi aparțineau personal, nu ca parte a coaliției.”
Daniel David a subliniat că ulterior pozițiile politice au fost corectate, iar coaliția și-a asumat împreună măsurile.
„Am fost delegat să implementez acest program de guvernare. Așa este. Ei bine, dacă îl implementez, de ce sunt criticat sau mi se atribuie lucruri pe care le-am convenit în coaliție?”, se întreabă ministrul Educației.
„Sunt un ministru de criză, nu unul al reformei”
În mesajul său, ministrul Educației a insistat asupra rolului său actual:
„Eu sunt, în acest moment, un ministru de criză, un ministru de salvare, nu unul al reformei. Am întrebat colegii foarte simplu: am aprobat cu toții în Parlament programul de guvernare, deci este o responsabilitate comună.”
Luni, 8 septembrie, aproape 20.000 de profesori și angajați din Educație au protestat la București. Mitingurile și marșul între Piața Victoriei și Palatul Cotroceni au avut două cerințe principale: demisia sau demiterea ministrului Daniel David și creșterea finanțării pentru educație.
Asta în condițiile în care România alocă cei mai puțini bani pentru educație din Europa.
