Dascălul avea 65 de ani și a fost confirmat cu coronavirus în data de 13 aprilie. Împreună cu preotul satului au fost, din uşă în uşă, pentru a-i spovedi şi împărtăşi pe enoriași.

Atât dascălul, cât și preotul au fost internați de urgență la Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi. Însă se pare că starea dascălului s-a înrăutățit în ultimele zile și nu a mai răspuns la tratament. Avea comorbidități, iar luni a murit din cauza coronavirusului, au declarat surse din spital pentru Libertatea.

„Da, am aflat de la rudele lui că a murit astăzi la spital. Dar în rest nu am avut probleme, au fost 196 de oameni pe care i-a găsit ancheta epidemiologică că au intrat în contact cu ei, dar au ieșit toți din izolarea de la domiciliu de atunci că a trecut perioada. În afară de preot nu au mai fost cazuri, iar cu el am vorbit la spital și e în stare bună”, a declarat Ionel Vatamanu, primarul din Târgu Frumos.

Cât despre starea preotului Nichita Ichim, medicii spun că este internat în continuare, iar starea lui de sănătate este bună.

În Târgu Frumos au fost 196 de contacți direcți ai dascălului și ai preotului, Nichita Ichim, care între timp au ieșit din izolarea de la domiciliu și nu au dat semne de boală. Când a fost confirmat cu coronavirus, preotul le-a spus celor de la DSP că a luat toate măsurile de protecție, a purtat mască și mănuși.

