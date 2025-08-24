Nu s-au dezvăluit detaliile financiare

Detaliile financiare ale tranzacției, care implică acțiuni private ale Databricks, nu au fost dezvăluite. Tecton a fost evaluat ultima dată la 900 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare privată în 2022 și are aproximativ 90 de angajați.

Achiziția Tecton

Această achiziție vine la scurt timp după ce Databricks a anunțat că a semnat un acord pentru o nouă rundă de finanțare la o evaluare de peste 100 de miliarde de dolari, o creștere de peste 60% față de acum opt luni.

Tecton a strâns 160 de milioane de dolari de la investitori precum Andreessen Horowitz și Bain Capital Ventures de la înființarea sa în 2020. Compania a fost fondată de foști ingineri Uber care au creat Michelangelo, o platformă AI utilizată intern de Uber pentru prețuri în timp real și alte funcții.

Beneficiile achiziției

Ali Ghodsi, directorul general Databricks, a declarat că tehnologia și talentul Tecton ar putea ajuta la dezvoltarea Agent Bricks, produsul lor principal pentru construirea și automatizarea fluxurilor de lucru cu agenți AI.

Achiziția ar putea ajuta la reducerea timpilor de răspuns în aplicațiile AI, o prioritate pentru clienții care construiesc servicii interactive.

Recomandări Sebastian Frenț, tânărul nevăzător care are canal de YouTube dedicat trenurilor: „Am cutreierat deja cei 8.000 de kilometri de cale ferată din România”

„Este, de fapt, elementul de bază în timp real care alimentează agenții cu informații în timp real”, a spus el, adăugând că viteza este esențială pentru aplicațiile AI precum interacțiunea vocală.

„Multe dintre cazurile de utilizare sunt direct orientate către utilizatori și oameni, iar oamenii urăsc să aștepte”.

Relația dintre companii

Cele două companii aveau deja legături strânse. Tecton a încheiat un parteneriat cu Databricks, precum și cu concurentul său Snowflake, în 2022. Cele două platforme de date au devenit, de asemenea, investitori în startup.

Ghodsi a menționat că mulți dintre clienții Tecton, inclusiv platforma de schimb de criptomonede Coinbase, folosesc deja serviciile Databricks.

El a adăugat că achiziția va ajuta la aprofundarea relațiilor cu clienții care se bazează pe ambele tehnologii.

Matei Zaharia este unul dintre co-fondatorii companiei americane Databricks.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE