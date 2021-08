De ce a fugit de acasă adolescenta din Neamț care a ucis un bărbat pentru a scăpa de viol: „M-am săturat de scandaluri în familie”

Alexandra a fugit de acasă pe 11 august, însă familia ei a reclamat dispariția la Poliție abia pe 13 august. Fata nu mai plecase de acasă până atunci. În două ore, polițiștii au găsit-o pe adolescentă acasă la o verișoară din satul Dochia, acolo unde locuiau și părinții ei. A fost condusă la postul de poliție din sat, unde au ajuns și mama ei, și asistentul social din comună.

În fața polițiștilor, copila, care a invocat că a plecat de acasă din cauza certurilor cu tatăl, a fost predată în baza unui proces-verbal mamei, femeia luându-și angajamentul să aibă grijă de ea. Potrivit oficialilor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, cele două au fost consiliate de asistentul comunitar al primăriei.

Odată ajunsă acasă, Alexandra a fugit din nou după doar două ore. Părinții nu au mai sesizat Poliția.

O familie cu probleme, un tată alcoolic

Familia Alexandrei este una cu probleme, afirmă autoritățile locale, pe fondul consumului de alcool al părinților, în special al tatălui. Iar scandalurile în familie, dar și cu vecinii se țin lanț, dovadă fiind și numeroasele amenzi aplicate de-a lungul anilor tatălui pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

Părinții Alexandrei nu sunt căsătoriți, dar au împreună trei copii: Alexandra – de 16 ani, sora sa de 17 ani, și un fiu de 12 ani.

Tatăl adolescentei

Copiii au renunțat la școală

Ambele fete au renunțat la școală din timpul gimnaziului. Alexandra a abandonat cursurile încă de când era în clasa a VII-a.

„În noiembrie 2019, directorul școlii ne-a prezentat situația ei și împreună, însoțiți de un polițist, am mers acasă la părinți. Fata avea foarte multe absențe. În prezența noastră, părinții și-au luat angajamentul, au promis că o vor trimite la școală, însă nu s-a întâmplat acest lucru. După un timp, părinții au mers la școală și au anunțat că retrag fata, că nu mai vrea să meargă la școală”, a declarat, pentru Libertatea, asistentul social al Primăriei Dochia.

Astfel, Alexandra a rămas acasă, muncind pe unde apuca, cot la cot, cu părinții. Localnicii susțin că era o fată îngrijită, iar până acum nu a avut probleme.

„M-am săturat de scandaluri, nu vreau să mai întorc acasă”, i-ar fi spus adolescenta mamei, după ce a plecat a doua oară de acasă, conform asistentului social de la primărie.

Tatăl, acuzat de fata cea mare de abuz sexual

Asistentul social al Primăriei Dochia susține că Alexandra nu i-a solicitat niciodată ajutorul și nici nu s-ar fi plâns de problemele de acasă, cu toate că fusese retrasă de la școală și situația din familia ei era cunoscută de autoritățile locale. Anul trecut însă, sora ei mai mare și-a reclamat tatăl, susținând că a violat-o.

A fost audiată în prezența psihologilor din cadrul DGASPC Neamț și expertizată medico legal, iar la finalul cercetărilor cazul a fost clasat, concluzionându-se că fata a dorit să se răzbune pe tată pe fondul relațiilor tensionate din familie.

Fata cea mare a plecat de atunci de acasă. S-a stabilit într-un alt sat, unde a început o relație cu un tânăr, iar de curând a devenit mamă.

Mama adolescentei. Captură via Știri-Neamț

Autoritatea locală nu a făcut nimic în cazul fetelor

Oficialii DGASPC Neamț au precizat că în urma acuzațiilor de abuz sexual aduse tatălui, familia a rămas în monitorizarea serviciului de asistență socială din comună, care trebuia să stabilească un plan de măsuri, la finalul căruia să facă propuneri către DGASPC. Instituția nu a mai primit nicio înștiințare de la autoritatea locală.

„După acea sesizare s-a făcut o evaluare psihosocială a familie, împreună cu asistentul social din comună, în urma căreia s-a stabilit că nu se impune scoaterea copiilor din familie. Minora care reclamase abuzul sexual, pe fondul relațiilor tensionate cu tatăl, a refuzat consilierea psihologică”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC Neamț.

„Nu a venit niciodată la noi să ceară ajutor”

Reprezentanții Primăriei Dochia susțin că, după reclamația de abuz sexual, nu au mai fost semnalate probleme în familie. Tatăl, în schimb, a continuat să provoace scandaluri pe fondul consumului de alcool.

„Când e băut are impresia că toată lumea are ceva cu el. S-au purtat discuții cu dumnealui, însă omul la băutură… Fata (Alexandra, n.r.) niciodată nu a venit la noi să spună că o bate sau că are probleme cu el. Nu a venit nici să ne spună că își caută de muncă. Noi afișăm periodic situația cu locurile de muncă de la AJOFM. Dacă am fi știut că își caută de muncă, îi spuneam ce ar fi putut găsi”, a mai precizat asistentul social din cadrul Primăriei Dochia.

În fața jurnaliștilor din Neamț, părinții Alexandrei s-au prezentat devastați de durere. Tatăl fetei a declarat, pentru Știri Neamț, că fiica lui era plecată de acasă de pe 13 august și că Poliția știa de acest lucru, deoarece au sesizat dispariția.

În realitate, părinții nu au mai sesizat cea de-a doua fugă a fetei. Tatăl a sunat la 112 în noaptea crimei, după ce Alexandra l-a sunat și a mărturisit că a omorât un om.

Măsura de protecție pentru fată, cerută de procurori

Potrivit reprezentanților Parchetului de pe lângă Tribunalul (PT) Neamț, fata de 16 ani este acuzată de omor, având calitatea de suspect. Legitima apărare invocată de Alexandra urmează a fi reținută sau nu, în urma finalizării cercetărilor. Împotriva ei nu a fost luată nicio măsură preventivă.

„Procurorul de caz a apreciat că se impune luarea unei măsuri de protecție și a sesizat DGASPC pentru luarea unei măsuri de ocrotire față de minora de 16 ani”, a precizat procurorul Erica Cucoradă, purtător de cuvânt al PT Neamț, pentru Libertatea.

În prezent, fata se află internată într-un centru de primire în regim de urgență al DGASPC Neamț, reprezentanții instituției întocmind documentația necesară în vederea solicitării, în instanță, a luării măsurii plasamentului într-un centru rezidențial.

Starea adolescentei este una bună, susțin oficialii instituției, fiindu-i oferit suport pentru depășirea șocului emoțional, ulterior urmând a fi inclusă într-un program de consiliere.

Alexandra, surprinsă de camerele de filmat din restaurantul în care căuta un loc de muncă. Captură foto via Știri-Neamț

Firul crimei

Alexandra l-a înjunghiat mortal pe bărbatul de 41 de ani, în apartamentul în care acesta locuia, invocând că bărbatul a vrut să o violeze. Fata l-a cunoscut pe internet, acesta promițându-i că o va ajuta să-și găsească un loc de muncă. Presa locală din Neamț a prezentat o serie de imagini care îi surprind în seara crimei pe adolescenta de 16 ani și pe bărbatul de 41 într-un restaurant din oraș, unde ar fi purtat discuții pe seama angajării ca spălător de vase. Pentru că au fost refuzați, ulterior, au mers în apartamentul în care bărbatul locuia cu chirie.

Vecinii susțin că în toiul nopții au auzit țipete ce păreau a fi de copil, însă nu s-au gândit că ar fi vorba de ceva grav.

La ora 01:01:07, Alexandra a sunat la 112 anunțând că a omorât un bărbat care a încercat să o violeze și care o sechestrase. Fata nu putea ieși din casă, ușa fiind încuiată, și nici nu a știut să indice locul unde se află.

Ușa apartamentului în care a avut loc crima. Fotografie via Știri-Neamț

Timp de o oră, minora a stat în telefon cu dispecerul de la 112. Inițial, polițiștii au pătruns în apartamentul vecin cu cel al crimei, pentru că datele de localizare indicau că acolo s-ar afla fata. După ce au scotocit camerele, polițiștii au intrat în celălalt apartament unde, pe hol, au descoperit cadavrul bărbatului, fata aflându-se într-o altă cameră în stare de șoc.

Bărbatul de 41 de ani, ucis de Alexandra, era originar din județul Brașov, dar locuia de patru ani în județul Neamț. Nu era cunoscut cu antecedente penale. În ultimii ani lucrase la o firmă de transport internațional de persoane.



