Sali Levent se confruntă cu acuzații grave de violență domestică, lansate de iubita sa, Dalia. Tânăra a povestit recent, cu lacrimi în ochi, că a fost bătută cu bestialitate de Levent, în urma unei crize de gelozie, în timp ce se aflau în mașină. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu un an, pe rețelele de socializare, și păreau de nedespărțit, însă relația lor s-a deteriorat treptat, după ce actorul a devenit din ce în ce mai gelos și ar fi început să îi verifice constant telefonul.

Dalia susține că în urmă cu câteva zile a fost agresată violent și a ajuns la spital din cauza rănilor grave. Tânăra a depus o plângere și a cerut un ordin de restricție împotriva actorului. Într-un live pe rețelele de socializare, Dalia a dezvăluit că mama lui Sali Levent ar fi fost martoră la incident și, în loc să intervină, i-ar fi luat apărarea fiului, spunând că „își permite că este bărbat.”

Pe de altă parte, Sali Levent neagă categoric acuzațiile, afirmând că nu a existat niciun episod de violență domestică în relația cu Dalia și că are dovezi pentru a demonstra acest lucru. Actorul a declarat că nu se opune obținerii unui ordin de restricție și că, în ciuda acuzațiilor, el continuă să aibă sentimente pentru fosta lui iubită. De asemenea, a subliniat că nu va vorbi de rău despre Dalia, indiferent de evoluția acestui conflict.

„Nu am de ce să spun de la ce a pornit totul, ce pot să spun este că mâine am instanţă pentru acest subiect. Este o altercaţie în familie atâta tot. Dacă aţi văzut ea a pus o gutieră, dar o să trimit imediat nişte videoclipuri de la jumătate de oră de la gutiera aia pusă, cum este pe live şi cum vorbeşte, nu are niciun semn, nu am bătut-o, nu am făcut nimic de genul, dar instanţa va decide ce şi cum”, a declarat Sali Levent, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș.

„Avem o relaţie toxică, nu putem fi împreună”

Familia tinerei a avut, de asemenea, o reacție negativă la adresa actorului, acuzându-l de comportament abuziv. Levent Sali a vorbit și despre fotografiile primite de soția sa în ziua logodnei.

„Despre ea nu am ce să spun pentru că este persoana pe care o iubesc şi am iubit-o, nu pot să spun lucruri rele, nu am de ce să spun lucruri rele. Eu m-am înţeles foarte bine cu părinţii ei, ea s-a înţeles foarte bine cu părinţii mei, ne-am iubit, dar asta e avem o relaţie toxică, nu putem fi împreună. Înainte de nuntă, nici nu a fost nuntă. Aia a fost logodnă, înainte de logodnă, fosta mea iubită a trimis nişte poze cu mine şi cu ea, poze vechi în care să zicea să-l iubeşti aşa cum l-am iubit eu”, a mai spus actorul.

