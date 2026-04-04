Provocările sănătății în spațiu

Un raport NASA din 2014 a evidențiat că femeile astronaut sunt mai susceptibile să experimenteze leșinuri sau amețeli la întoarcerea pe Pământ. Acest lucru poate fi cauzat de dificultatea venelor din picioare de a se adapta la schimbările de presiune sangvină după zboruri spațiale.

În plus, femeile pot suferi o pierdere mai mare de plasmă sangvină, creșterea ritmului cardiac și un risc crescut de infecții ale tractului urinar.

Pe Stația Spațială Internațională, astronautele au raportat o incidență ușor mai ridicată a răului de mișcare spațială comparativ cu colegii lor bărbați.

„Deși cercetările realizate pe astronauți nu sunt definitive, în general, femeile pot avea o sensibilitate ușor mai mare la radiații”, a explicat dr. Irene Di Giulio, cercetător la Centre for Human & Applied Physiological Sciences din cadrul Kings College London.

În trecut, NASA a aplicat limite diferite pentru expunerea la radiații, mai scăzute pentru femei, însă noile ghiduri au adoptat o abordare unificată.

Artemis II launch captured from a passenger in a plane! pic.twitter.com/f0McIe7GA6 — Galaxies (@Galaxies4k) April 2, 2026

Impactul asupra sănătății femeilor în misiuni spațiale

Radiațiile din spațiul profund și microgravitația pot accelera epuizarea prematură a rezervei ovariene la femei, ceea ce poate declanșa menopauza mai devreme, afectând sănătatea osoasă și cardiovasculară pe termen lung.

Potrivit cercetărilor, o misiune spre Marte ar putea reduce rezerva ovariană a unei femei cu aproximativ 50%. Pentru a reduce riscurile, astronautele au acces la măsuri precum stocarea ovulelor și terapia hormonală.

Wild view of the Artemis II launch from a plane pic.twitter.com/1ZxZkdZbSc — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) April 3, 2026

Însă, până la această misiune, nicio femeie nu a părăsit vreodată magnetosfera, câmpul magnetic ce protejează Pământul de radiațiile cosmice periculoase. Spre deosebire de orbita joasă a Pământului, unde se află Stația Spațială Internațională, Luna este expusă în mod direct vântului solar și particulelor energetice pentru cea mai mare parte a orbitei sale.

Conform unui studiu din 2016, astronauții misiunilor Apollo care au călătorit dincolo de magnetosferă aveau de patru ori mai multe șanse să moară din cauza bolilor cardiovasculare decât colegii lor care nu au părăsit niciodată orbita joasă a Pământului.

The sound alone made a space geek out of me! 🚀



Heres one unedited minute of the Artemis II launch from our setup on the press mound.



My first time covering a launch from Kennedy Space Center… and Im not sure I couldve picked a better one. Thanks to everyone who watched! pic.twitter.com/23Zar7dn8f — Pete Muntean (@petemuntean) April 2, 2026

Măsuri de siguranță și cercetări viitoare

Echipajul Artemis 2, primul care se va apropia de Lună din 1972, se va confrunta cu expunerea la radiații la un nivel mai mare decât astronauții Apollo. Cu toate acestea, nava spațială Orion este echipată cu un scut special pentru a reduce impactul razelor cosmice și al particulelor solare.

De asemenea, pe durata misiunii, radiațiile vor fi monitorizate constant, iar în caz de furtună solară, echipajul va avea la dispoziție adăposturi speciale în capsulă.

Cape Canaveral, Florida - NASAs Artemis II mission lifted off successfully from Launch Complex 39B at the Kennedy Space Center at 6:35 p.m. ET on Wednesday.The powerful Space Launch System rocket propelled the Orion spacecraft carrying four astronauts on a 10-day mission that… pic.twitter.com/bExXToA13R — NextMinute News (@nextminutenews7) April 2, 2026

Pentru a înțelege mai bine efectele radiațiilor și microgravitației asupra corpului uman, misiunea Artemis 2 include experimentul biologic AVATAR (A Virtual Astronaut Tissue Analog Response). Conform The Telegraph, acest proiect utilizează tehnologia „organ-on-a-chip” pentru a analiza daunele asupra celulelor stem ale măduvei osoase prelevate de la fiecare astronaut.

„Cu ajutorul acestor cipuri, adaptate fiecărui membru al echipajului, vom putea monitoriza efectele microgravitației și ale radiațiilor asupra țesutului uman, în pregătirea misiunilor mai lungi pe Lună și, ulterior, spre Marte”, explică Nicky Fox, director asociat în cadrul Direcției de Misiuni Științifice a NASA.

Four humans are heading to the Moon right now and the most important detail is one nobody is discussing.



Artemis II lifted off yesterday at 6:35 p.m. EDT from Launch Pad 39B at Kennedy Space Center. Commander Reid Wiseman, pilot Victor Glover, mission specialists Christina Koch… pic.twitter.com/zgBtDNQZCt — Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) April 2, 2026

Avantajele femeilor în spațiu

Totuși, cercetările au arătat că femeile au câteva avantaje față de bărbați în spațiu. De exemplu, doar 62% dintre femeile astronaut experimentează modificări ale nervului optic și ale formei globului ocular din cauza microgravitației, comparativ cu 82% dintre bărbați.

În plus, sistemul imunitar al femeilor este mai puternic decât cel al bărbaților, ceea ce poate reprezenta un avantaj în medii ostile, deși acest lucru ar putea crește riscul de afecțiuni autoimune.