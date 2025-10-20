Markó Béla consideră că prezența UDMR în Ungaria a devenit unilaterală

Markó Béla a fost președinte al UDMR din 1993 până în 2011. El a fost și viceprim-ministru în trei guverne diferite ale României, deținând această funcție în Guvernul Tăriceanu, în Guvernul Boc, iar ulterior și în Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu.

El a explicat într-un interviu acordat pentru Transtelex, o publicație online de știri din Transilvania, de ce a lipsit de la congresul UDMR, din luna octombrie, susținând că s-a răzgândit în ultimul moment pentru că nu a vrut să fie un „stricător” al evenimentului.

„Ca să fiu sincer, mi-a fost greu să mă hotărăsc ce să spun. Mă gândisem deja la ce voi spune acolo, pentru că e de la sine înțeles că, dacă mă duc, nu voi sta în tăcere, ci voi vorbi. Nu de dragul protocolului, ci pentru că în astfel de momente conflictul de opinii ar fi cel mai important lucru și nu ar trebui exprimate doar laude, ci și critici”, a spus fostul președinte al UDMR.

Markó Béla consideră că partidul greșește atunci când menține în Ungaria relații politice exclusiv cu Fidesz, partidul premierului Viktor Orbán.

„În sistemul politic românesc, UDMR este în mare parte în vigoare, desigur că și aici există ceva de analizat, ceva de argumentat, dar în principiu este în regulă. Încă avem o poziție puternică în guvernul român. Simt că felul în care UDMR apare în politica maghiară de astăzi este o problemă mult mai serioasă. În ultimii ani, prezența partidului în Ungaria a devenit unilaterală: practic menținem contactul doar cu partea guvernului maghiar. Cred că aceasta este o strategie proastă”, a precizat el, potrivit sursei citate.

Poziția UDMR în Ungaria

Markó Béla mai atrage atenția că UDMR nu trebuie să-și pierdă capacitatea de a fi deschis în toate direcțiile. O astfel de strategie nu numai că îngustează spațiul de manevră, dar devine și periculoasă dacă intervine o schimbare politică.

„UDMR nu este un partid ideologic, nu poate fi angajat nici de dreapta, nici de stânga. Sarcina noastră este să reprezentăm interesele comunității maghiare din Transilvania, indiferent cine este la putere la Budapesta”, a spus el.

„UDMR face politică în numele unei întregi comunități. Sarcina noastră este să reprezentăm interesele comunității maghiare din Transilvania atât aici, cât și peste graniță”, a mai adăugat politicianul.

El mai susține că este firesc să fie menținute legături mai strânse cu actualul guvern maghiar, dar că acest lucru nu poate fi o scuză pentru excluderea completă a opoziției din dialog.

„Dacă UDMR va dialoga exclusiv cu partidul de guvernământ astăzi, atunci mâine nu va avea unde să se ducă dacă se schimbă climatul politic. De aceea spun că nu ar trebui să ne pregătim pentru alegerile din 2026, ci pentru o funcționare nouă, mai flexibilă, mai autonomă – chiar astăzi”, a punctat el.

La congresul UDMR a lipsit imnul Uniunii Europene

Markó Béla spune că la congresul UDMR trebuia vorbit mai mult despre ceea ce se întâmplă în Europa, susținând că „democrația este în criză în întreaga lume, Europa este și ea incertă, există un război în vecinătatea noastră”.

El mai afirmă că, în afară de el și de președintele Nicușor Dan, de la congresul UDMR a lipsit și… Beethoven. Acesta a făcut referire la faptul că nu a fost intonat „Oda bucuriei”, fragment din Simfonia a 9-a compusă de Ludwig van Beethoven, care este imnul oficial al Uniunii Europene.

„Cred că Nicușor Dan, care a fost susținut și de mulți maghiari ardeleni, ar fi putut veni la congresul UDMR, să-și exprime opinia, să mulțumească pentru invitație și chiar să plece imediat. Dar nu a fost singurul care a lipsit de la congres. Am remarcat, pe jumătate în glumă, după aceea, că și Beethoven a lipsit, pentru că nu s-a cântat imnul Uniunii Europene, Oda Bucuriei. Totuși, acesta a fost cântat de mult timp la congresele noastre. Nu am întrebat pe nimeni ce s-a întâmplat, dar acest lucru a transmis un mesaj greșit”, a subliniat el.

