Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri

Documentele analizate de Libertatea arată planuri pentru intervenții de amploare în subteran și amenajări substanțiale la suprafață. Întregul perimetru propus în proiect are 230 de hectare, dintre care 100 vor fi afectate de lucrări.

Proiectul aparține companiei Hydro Blue Energy SRL, controlată de omul de afaceri Iulian Dascălu. Sistemul va avea o putere instalată de 300 MW, iar Hidroelectrica intenționează să achiziționeze 50% din proiect, odată finalizat.

Un campus temporar în munți, pentru lucrători

Centrala hidroelectrică va fi cu acumulare prin pompaj. Rolul principal este unul de echilibrare a sistemului energetic: o astfel de instalație funcționează ca o „baterie” gravitațională de mari dimensiuni: pompează apă într-un bazin superior în perioadele de excedent de energie (stocând astfel energie potenţială) şi eliberează apa prin turbine atunci când cererea depăşeşte producţia, generând electricitate.

Construcția centralei Frasin-Pângărați va dura în jur de 4-5 ani, iar pe șantier ar putea lucra până la 1.000 de muncitori, conform estimărilor din raportul de mediu depus de investitor la Direcția Județeană de Mediu din Neamț.

Personalul va beneficia de o platformă logistică întinsă pe cel puțin 30.000 de metri pătrați. Campusul va include unități de cazare, birouri administrative, o cantină cu o capacitate de 250 de persoane/serie și servicii medicale.

Secțiune din lacul de acumulare de la Bicaz

Astfel de amenajări vor fi realizate pe malul Lacului Bicaz, în perimetrul stațiunii biologice Potoci, o bază de cercetare a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Complexul va include zone de recreere, parcări și o infrastructură tehnică completă pentru utilități (apă, canalizare, deșeuri etc.). De exemplu, sunt proiectate două stații de epurare proprii.

Întregul perimetru va fi securizat prin realizarea unei împrejmuiri cu puncte de acces controlate și firme specializate de pază. La finalul lucrărilor, platforma logistică va fi dezafectată.

Lac artificial cu o suprafață de peste 20 de hectare

Acumularea artificială, în care va fi pompată apă din Lacul Bicaz, va fi amenajată „pe o creată largă cu pantă moderată” pe vârful Frasin. Rezervorul va avea o suprafață de peste 20 de hectare și o capacitate de stocare de aproape 3,5 milioane de metri cubi. Pentru realizarea bazinului este estimat un volum de excavații de 5 milioane de metri cubi.

Planul ilustrează amplasarea și componentele centralei hidroelectrice: lacurile, tunel principal și galerii subterane, centrala subterană, prize de apă, puțuri de presiune, galerii de fugă, drumuri de acces și zonele afectate de șantier. În esență, schița arată cum va fi apa transferată între cele două lacuri (Bicaz – în stânga sus, și lacul artificial – contur albastru) prin tuneluri subterane unde este proiectată centrala propriu-zisă

„Infrastructura este compusă dintr-un dig cu o lungime de coronament de aproximativ 2.060 de metri. Digul va include un drum de creastă prevăzut cu sistem de iluminat şi supraveghere video”, potrivit documentației citate.

Între rezervor și Lacul Bicaz sunt proiectate lucrări subterane masive: un tunel de înaltă presiune de 1,4 km (de legătură între rezervor și centrală), o galerie de evacuare de 1,2 km, alături de alte tuneluri de acces (peste 3 km).

„Scopul tunelului de înaltă presiune este de a transporta apa din rezervorul superior către hidroagregatele CHEAP, dar şi de a transporta apa în sens invers, din lacul de acumulare Izvorul Muntelui (Bicaz – n.r.) către rezervorul superior”, se mai precizează în documentație. CHEAP este acronimul tehnic pentru centrală hidroelectrică cu acumulare prin pompaj.

Centrala va fi la o adâncime de 400 de metri față de nivelul solului

Centrala hidroelectrică va fi formată din două caverne. În una dintre acestea vor fi amplasate turbinele, care preiau energia apei și o transformă în energie mecanică, iar generatoarele o convertesc apoi în electricitate. În a doua cavernă vor fi instalate echipamentele necesare pentru transformarea tensiunii energiei produse, pregătind-o în vederea distribuției în rețeaua de transport de înaltă tensiune.

„Centrala este poziţionată la o adâncime de aproximativ 400 m faţă de nivelul solului, astfel această structură beneficiază de protecţia naturală a terenului în faţa factorilor externi”, potrivit raportului de mediu.

Proiectul centralei hidroelectrice

Echipamentele centralei vor ajunge în subteran prin intermediul unui tunel care, la finalul lucrărilor, va asigura calea de acces pentru activități de mentenanță. Proiectul prevede și amenajarea unui tunel secundar care, pe lângă rolul tehnic, va permite, în caz de urgență, evacuarea rapidă a personalului.

„În plus, tunelul va fi folosit şi pentru ventilaţia centralei, şi pentru pozarea cablurilor electrice, inclusiv a celor de înaltă tensiune (220 kV), care vor conecta centrala la staţia exterioară de 220 kV”, se adaugă în documentație.

Pentru conectarea centralei la rețeaua de transport, proiectul prevede o linie nouă electrică aeriană cu o lungime de 7 kilometri. Linia va traversa zonele montane din județul Neamț, în special munții Stânișoara, dar și localitățile Bicaz, Tarcău și Stânișoara. În final, conectarea va fi făcută la linia existentă Stejaru – Gheorghieni.

Planul general al centralei

Hidroelectrica va achiziționa 50% din centrală

Cel mai mare producător de energie electrică din România intenționează să achiziționeze 50% din proiectul de la Lacul Bicaz, odată ce centrala va fi operaționalizată. În acest sens, un prim pas a fost deja făcut: adunarea generală a acționarilor a decis, la finalul lunii ianuarie 2026, contractarea de servicii de consultanță juridică în vederea realizării achiziției.

Pe lângă rolul de echilibrare a rețelei, proiectul are și o componentă comercială: energia este achiziționată la prețuri scăzute în perioade de consum redus (de regulă noaptea) și este valorificată atunci când cererea depășește producția, iar prețurile cresc.

În dosarul depus la Direcția de Mediu se precizează că investiția va contribui la îndeplinirea obiectivelor propuse de Strategia energetică a României pentru perioada 2025-2035 cu privire la producția de energie cu emisii scăzute de carbon.

„Obiectivul României privind ponderea energiei din surse regenerabile pentru anul 2035 este de 44% şi 73% în 2050. Ţintele vor fi îndeplinite, în principal, prin creşterea capacităţii instalate de producere a energiei din surse eoliene, solare, hidroenergetice şi geotermale, utilizarea gazelor verzi (biometan, hidrogen, metan sintetic etc.)”, conform documentației.

În prezent, nu sunt cunoscute detalii despre valoarea investiției. Dezbaterea publică a documentelor de mediu (raportul de impact și studiile de evaluare) este programată pe 18 martie 2026 la casa de cultură din orașul Bicaz.

Avere obținută din malluri

Iulian Dascălu (56 de ani) este evaluat de Forbes România cu o avere de peste două miliarde de lei. A devenit cunoscut în România în anii 2000, câștigând supranumele de „regele mall-urilor”. În 2022-2023, prin vânzarea a 50% din portofoliul brandului Iulius către grupul israelian Momentum și ulterior alte tranzacții parțiale, valoarea de piață a activelor sale a fost certificată oficial la peste două miliarde de euro.

