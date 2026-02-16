Penalizări mai dure pentru șoferii care provoacă daune

ASF propune o abordare mai strictă pentru șoferii implicați în accidente. Fiecare daună materială va duce la pierderea a două clase de bonus, iar accidentele soldate cu vătămări corporale vor implica retrogradarea cu patru clase.

Spre exemplu, un șofer încadrat la B0 va fi mutat la M2 după primul accident, ceea ce înseamnă un cost mai mare decât tariful de bază. Cei care ajung la categoria maximă de malus, M12, vor plăti de trei ori mai mult față de prețul de bază.

Reduceri RCA pentru cei cu permis vechi de peste trei ani

Pentru șoferii care își achiziționează o mașină nouă, ASF propune avantaje în funcție de experiență. Cei care dețin permis de conducere de peste trei ani vor fi încadrați automat la B2, beneficiind de o reducere directă. În schimb, debutanții, cu permis de mai puțin de trei ani, vor fi încadrați la B0, similar cu situația actuală.

Bonusul RCA se poate împărți în familie

O noutate absolută pe piața locală este introducerea posibilității de a achiziționa RCA de grup, în cadrul aceleiași familii. Coeficientul bonus-malus al poliței va fi calculat ca media aritmetică a coeficienților membrilor familiei incluși. De exemplu, dacă un șofer este încadrat la B1 și un alt membru al familiei la M1, printr-o poliță de grup, ambii șoferi vor fi la B0.

ASF propune și cedarea claselor de bonus între membrii familiei. Astfel, dacă soția este încadrată la B8 și soțul la M4, se pot transfera până la patru clase de bonus, ceea ce îi va plasa pe soț la B0 și pe soție la B4.

Mai multe clase bonus-malus și sancțiuni mai dure pentru șoferii vinovați

Sistemul bonus-malus va fi extins, de la 8 clase pentru fiecare categorie, la 14 clase de bonus și 12 clase de malus. Reducerea maximă va rămâne la 50%, însă atingerea celei mai bune categorii va fi mai dificilă, având în vedere numărul crescut de clase. „Extinderea și transparentizarea informațiilor prezentate potențialilor asigurați în ofertele de asigurare RCA” este unul dintre obiectivele ASF.

Șoferii care provoacă accidente sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive vor fi sancționați mai sever. Aceștia vor pierde două clase suplimentare față de cele asociate accidentului, ceea ce înseamnă că retrogradarea poate ajunge la șase clase în cazul unui accident cu vătămări corporale.

Clauze noi la RCA și explicații mai clare pentru șoferi

ASF propune și introducerea unor clauze suplimentare în contractele RCA, precum franșiza, menținerea beneficiului bonus-malus, clauza de dezastru, reînnoirea automată sau suspendarea facultativă a poliței. Franșiza, similară celei de la asigurarea CASCO, presupune ca șoferul să-și asume o parte din costurile unei daune, ceea ce ar reduce prima plătită.

Pentru o mai bună informare, polițele RCA vor include un cod QR cu detalii utile în caz de daună. ASF își propune să clarifice modul de calcul al prețului RCA. Conform proiectului, „potențialul asigurat trebuie să înțeleagă de la ce primă de asigurare se pleacă pe segmentul din care face parte, care sunt sumele care se scad sau se adaugă și care sunt justificările pentru încărcările sau discount-urile aplicate”.

Aceste modificări urmează să fie analizate în cadrul unei ședințe viitoare a Consiliului ASF și ar putea redefini piața RCA din România.

