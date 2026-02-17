Bugetul, subiect prioritar pentru întâlnirea dintre Nicușor Dan și liderii coaliției

Principalul subiect de pe agenda discuțiilor este adoptarea bugetului de stat pentru anul 2026, o problemă încă nerezolvată, deși ne aflăm la jumătatea lunii februarie.

„Mi-aș fi dorit să avem buget la sfârșitul anului trecut, astfel încât toată lumea să poată să-și facă programările pentru anul 2026”, a anunțat șeful statului printr-o declarație pentru Radio România Actualități.

Nicușor Dan a explicat că întârzierea este cauzată de complexitatea structurii politice a coaliției, formată din patru partide și reprezentanții minorităților naționale, fiecare cu priorități proprii.

Trebuie să vedem lucrurile în context, sunt patru partide plus minoritățile naționale, fiecare cu susținătorii, urmăritorii, votanții lor. Interesele acestor categorii de public nu sunt întotdeauna convergente și atunci există o întârziere în a lua deciziile. E o normalitate, în condițiile date”, a subliniat președintele.

Sorin Grindeanu amenință că PSD nu va vota bugetul

Întâlnirea de astăzi vine la o zi după ce coaliţia a ajuns la un acord privind reforma administraţiei şi modificările taxelor locale.

PSD a anunţat că susţinerea bugetului este condiţionată de includerea pachetului social propus şi de continuarea investiţiilor locale la nivelul din 2025.

„Eu sper că aceste lucruri vor fi în bugetul de stat. Dacă nu vor fi, PSD-ul nu va vota bugetul”, a declarat luni seara, liderul PSD, Sorin Grindeanu. Liderul PSD a subliniat că partidul va vota împotriva dacă solicitările sale nu sunt acceptate.

În același timp, iar social-democratul Florin Manole, ministrul Muncii, a anunţat că va demisiona din funcţie dacă până în aprilie 2026 nu încep discuţiile cu sindicatele pe tema Legii salarizării. Totodată, fostul lider Marcel Ciolacu a menţionat săptămâna trecută posibilitatea alegerilor anticipate, amplificând speculaţiile privind stabilitatea politică.

Consensul coaliției de guvernare pentru proiecte legislative

Nicușor Dan a precizat că în ședința coaliției din 16 februarie s-a ajuns la un consens asupra unor proiecte legislative importante, iar alte inițiative urmează să fie dezbătute.

„Sunt bucuros că în ședința de coaliție de ieri cumva s-a ajuns la un consens pe niște legi importante, mai sunt și altele, urmează și dezbaterea pe buget. Pe scurt, problemele de actualitate”, a explicat Nicușor Dan.

Cu toate acestea, președintele a recunoscut că nemulțumirile populației sunt legate în principal de reducerea puterii de cumpărare, o problemă resimțită în contextul economic actual.

„Nemulțumirea opiniei publice, în mare parte, așa cum percep eu, vine din faptul că s-a diminuat puterea de cumpărare și ăsta este un fapt pe care nu trebuie să-l ascundem sub preș”, a mai declarat președintele Dan.

În ceea ce privește bugetul, ministrul Finanțelor a avut deja discuții pregătitoare cu instituțiile implicate, iar procesul este aproape gata să intre în faza finală.

„Discuția pe buget e gata să înceapă”, a adăugat președintele.

Nicușor Dan, apel la cooperare politică

Întrebat dacă va solicita accelerarea adoptării bugetului, Nicușor Dan a răspuns afirmativ, dar a punctat că ritmul negocierilor depinde de dinamica politică internă.

„Bineînțeles, bineînțeles. Numai că asta este situația. Și eu mi-aș dori ca liderii partidelor din coaliție să nu se critice, discuțiile să fie mai constructive, ce este stabilit, să rămână stabilit”, a mai declarat Nicușor Dan.

