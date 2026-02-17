Frauda prin falsificarea numărului constă în afișarea unui număr fals pe ecranul telefonului victimei. Potrivit publicației franceze Comment Ma Marche, escrocii se folosesc de servicii de telefonie disponibile online pentru a crea un număr credibil, adesea local sau chiar asociat cu instituții precum băncile sau administrațiile publice.

După ce victima răspunde, escrocii se prezintă ca reprezentanți oficiali, folosind un ton alarmant pentru a solicita informații confidențiale, cum ar fi date bancare sau plăți urgente.

Tinerii, obișnuiți cu interacțiuni rapide, pot fi păcăliți de apeluri ce pretind a fi de la servicii de livrare sau asistență tehnică. De asemenea, seniorii rămân o țintă directă, mai ales când escrocii se prezintă drept consilieri bancari și inventează probleme financiare urgente.

Un sfat esențial este să nu ai încredere doar în numărul afișat. Comment Ma Marche recomandă să închizi apelul și să suni înapoi folosind numărul oficial al instituției, găsit pe site-uri sigure. Dacă apelul este legitim, interlocutorul va putea confirma conversația. În caz contrar, vei afla rapid că proprietarul real al numărului nu are legătură cu apelul inițial.

Această practică are și beneficiul de a reduce presiunea exercitată de escroci, care încearcă să inducă panică pentru a grăbi deciziile victimei. Închizând apelul, vei putea verifica informațiile în mod calm și, dacă este necesar, vei contacta instituția prin canale oficiale.

Autoritățile avertizează că nicio instituție oficială nu va solicita coduri confidențiale sau plăți imediate prin telefon. În cazul unui apel suspect, este recomandat să nu răspunzi și să raportezi incidentul. Sesizările sunt valoroase, ajutând la identificarea tendințelor și la îmbunătățirea instrumentelor de blocare.

O femeie din Zalău, în vârstă de 57 de ani, a fost victima unei fraude de tip „spoofing”. Aceasta a pierdut aproape 50.000 de lei din contul bancar, după ce a fost convinsă prin apel telefonic să vireze banii în alt cont.

