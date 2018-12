De la Sebeș în Tanzania, pe urmele orfanilor triști din Paradis. Cum au plecat patru tineri într-un concediu exotic și ce întâmplare le-a schimbat viața

Un mic exercițiu de luciditate i-a purtat dincolo de hotelurile scumpe și plajele exotice, unde au găsit copii frumoși și triști, care nu mai văzuseră niciodată o jucărie și pentru care mâncarea și apa erau un lux. „Micuții ăștia mai așteptau să pice un strop de apă dintr-o cană de plastic, încă un minut după ce cana se golise”, spune Ciprian.

Marea întâlnire cu cei mici, copiii dintr-un orfelinat de acolo, dar și cu „îngerul” de 68 de ani care are grijă de ei, l-a făcut pe Ciprian să încerce să facă mai mult. Va strânge bani cu care se va întoarce în Africa și va reconstrui orfelinatul iar apoi, lunar, va avea grijă ca acelor copii să nu le lipsească lucrurile de bază.

O poveste emoționantă, de la Sebeș în Tanzania, pe urmele copiilor triști din Paradis, spusă cu modestie chiar de Ciprian Boca.

Zâmbete din Africa

„Nu e nevoie de foarte mult timp pentru a te îndrăgosti de Tanzania. Nouă ni s-a întâmplat din prima clipă, de la primul contact. Am petrecut două săptămâni magice în Zanzibar, insula pe care s-a născut Freddie Mercury, pe țărmul de Est, în Paje și Uroa, apoi câteva zile în nord în Nungwi. Locurile sunt speciale, localnicii la fel.

După doar două zile, simțeam că suntem deja de câteva săptămâni și totuși, paradoxal, timpul trecea foarte repede. Fiecare clipă îți oferă ceva nou, ceva inedit. Totul e diferit de ceea ce suntem obișnuiți. E greu să descriu în cuvinte. Nici imaginile pe care le-am surprins prin obiectivul camerei nu pot să redea mai mult de 20%.

La fiecate pas, în fiecare secundă vezi ceva care să te surprindă. Un zâmbet, o privire, un copil cu chip de înger, un bătrân plin de viață, deși viața e cea care greu l-a încercat. Vezi culoare, vezi lumină, vezi viață, vezi fluxul”, descrie Ciprian Boca, aproape fotografic, începutul vacanței lor.

Copiii care au văzut pentru prima dată o jucărie

Dar fluxul este urmat de reflux. Dincolo de zâmbete, au găsit tristețea copiilor care dorm sub cerul liber. „Da, în spatele Paradisului conturat în forma unor plaje de poveste, cu resorturi dichisite și scumpe, e un zid. Știam că viața acolo nu e roz. E roz doar pentru noi, cei care mergem să ne bucurăm de minunățiile pe care insula și țara, natura și oamenii, ni le oferă. Am luat cu noi 40 kg de hăinuțe, rechizite, încălțări. Peste 100 de jucării de pluș sau plastic. Le-am oferit copiilor de pe insulă. Cei mai mulți au plâns, s-au speriat, pentru că era pentru prima dată când vedeau o jucărie. Am vizitat o școală, am lăsat rechizitele și o mică donație. Inițial oprisesm în dreptul unor grajduri. Dar nu! Erau tocmai sălile în care învățau copilașii, îmbracați în uniforme simple, dar curate”, adaugă Ciprian.

A fost însă doar primul contact cu o realitate mai dură. După 12 zile de concediu, cei patru tineri au plecat din Zanzibar, pe continent. Au ales să stea câteva zile la Arusha, un oraș fascinant, într-o zonă cu sate tradiționale de Massai și plantații de cafea. Nimic nu anunța schimbarea majoră de program și de stare, care urma să le schimbe modul de a gândi și să îi poarte într-o realitate care până atunci era doar teoretică. Au planificat două Safari. Parcurile naționale Ngorongoro și Tarangire. Au ales să locuiască oarecum în pustietate, în apropierea lacului Manyara.

Marea întâlnire cu cei mici

„În drumul spre unul dintre parcuri, pregătiți să vedem „The Big Five” (elefantul, leul, rinocerul, leopardul, hipopotamul), am zărit o curte plină de viață. Am cerut ghidului să oprească mașina. Era un orfelinat.

Am intrat și am găsit o mână de copii triști, foarte triști, dar care ne-au zâmbit, au salutat în cor în limba engleză, apoi tot în cor au spus o rugăciune. Au închis ochii și s-au rugat. Pentru ei și pentru noi.

I-am găsit mâncând griș cu lapte. Mâncau afară, pentru că nu aveau unde. E trist să vezi că în timp ce noi citim eticheta sticlelor de apă plată analizând PH-ul și nu dăm copiilor noștri decât apă de la anumite branduri, micuții ăștia mai așteptau să pice un strop de apă dintr-o cană de plastic, încă un minut după ce cana se golise.

Ne-am jucat cu ei. Ei se înveseliseră, dar acum noi eram cei triști. Am plecat în Safari cu lacrimi în ochi. Animalele alea minunate, arată altfel când ai ochii umezi și sufletul sfâșiat. Mă simțeam vinovat că am lăsat ca donație doar 50€ (ultimii bani neplanificați). Mai aveam două zile și plecăm spre România”.

Dilemă sfâșietoare: 20 de brioșe, 21 de copii

„În următoarea zi ne-am întors acolo. Le-am cumpărat banane și dulciuri. Ghidul nostru estima că sunt 14 copii. Am ajuns la orfelinat. Aveam o pungă cu 20 de brioșe și una cu 50 de acadele. Am început să le împărțim.

Erau 21 de îngerași frumoși, toți orfani. Dar doar 20 de brioșe. A fost momentul în care mi-aș fi dorit să vină zâna cea bună și să mă transforme într-o brioșă. A fost greu. În astea trei zile, în puținele minute (poate 2 ore în total), micuții ne-au sărit în brațe și parcă nu ar mai fi vrut să se dezlipească de gâturile noastre.

Am fi vrut să îi luăm pe toți acasă. Acasă la noi. Am aflat de la directoarea orfelinatului, un înger de 68 de ani, cu un nume predestinat, Angela, că nici unul dintre copii nu are părinți. Muriseră din cauza bolilor, a sărăciei sau în urma unor accidente. Micuții dorm câte 3-4 în pat, în două dormitoare întunecate și sărace, mănâncă afară, de obicei orez fiert, lapte cu griș sau legume. Maxim două mese.

Maxim două mese pe zi. Apa e adusă în găleți de departe și e cu porția. Am întrebat-o care sunt prioritățile lor imediate. Mi-a răspuns zâmbind: apă, hrană și medicamente. Plecând de acolo, am știut că mă voi întoarce. Am plecat înapoi acasă trist, dar hotărât. Hotărât să mă întorc imediat ce strâng destui bani pentru a le schimba micuților viața”, adaugă Ciprian.

Ce e de făcut?

Ciprian, Lenu, Bianca și Gabriela au început demersurile pentru înființarea unui ONG. L-au numit „TwentyOne” (Douăzeci și unu) marcați de experiența celei de-a XXI-a prăjituri, care lipsea.

„În cadrul cursurilor de fotografie dentară pe care le susțin în mai multe țări ale lumii, anul viitor, o să prezint proiectul, în speranța că cei cărora mă adresez vor fi principala sursă a donațiilor. Am realizat o pagină de Facebook, „Smiles for Tanzania” și urmează inițierea unui Fundraiser, pentru colectarea donațiilor și în mediul on-line. Mi-am propus că până în vara lui 2019 să strâng cel puțin 35.000 euro”, adaugă Ciprian.

Un arhitect lucrează deja la planul unei noi construcții, pentru că tinerii din Alba s-au mișcat repede și vor să le ofere micuților o nouă casă, una frumoasă, cu pătuțuri moi și destule, cu o bucătărie echipată în care „să miroasă mereu a mâncare proaspăt gătită”, cu loc de joacă, cu toalete moderne și curate, cu rețea de curent electric.

„Vom merge 6-8 voluntari, iar timp de 3 săptămâni vom locui în corturi și colibe, vom construi, ne vom juca, vom desena, vom cânta… vom fi familia celor cărora le lipsește una”, mai spune Ciprian.

Nu doar construirea unei noi case este obiectivul lor. Vor mult mai mult. Vor să îi facă fericiți, să le dea motive să zâmbească să le ofere dragoste și în continuare, lunar, să se asigure că zâmbesc, că au apă și hrană.

„Să ne ocupăm de educația lor, să îi ajutăm să devină la maturitate, sprijin pentru ceilalți. Nu pot să nu explic ce înseamnă acest „noi” pe care l-am folosit în atâtea rânduri. Noi, Lenu Boca (soția mea), Bianca Medrea și Gabriela Lascu, alături de care am trăit cea mai frumoasă experiență de până acum.

Noi înseamnă Junior, ghidul nostru, cel care ne-a purtat în povestea asta. Ulterior am aflat. Junior e orfan. Fusese înfiat. Noi spunem „Junior our hero”. Noi înseamnă grupul minunat de prieteni care s-au oferit să ajute. Vrem din tot sufletul să schimbăm viața unor ființe care nu au greșit cu nimic altceva, decât că s-au născut într-un loc atât de nepotrivit, la prea puțin timp înainte ca părinții lor să moară!”

Cine este Ciprian

Ciprian Boca este producător video și a dezvoltat un brand propriu care se numeste Monkey Media. În ultima perioadă, 90% din activitate și-o desfășoară în domeniul stomatologic, cooperând cu clinici, academii si cu cei mai buni medici din mai multe țări, în calitate de lector internațional, speaker și trainer în fotografia dentară.

Anual este invitat să țină seminarii și workshopuri în cadrul unor conferințe stomatologice în mai multe țări, din America de Sud, până în Asia și Europa.

Colaborează cu o serie de artiști români, cărora le produce videoclipuri. Cea mai recentă colaborare este cu Mihail.

