Incendiul a pornit de la o cabană din lemn

Focul a izbucnit miercuri, în jurul orei 14.00, la o cabană din lemn aflată în incinta menajeriei de animale din Zaharești, loc unde proprietarul și locuia. Construcția era corp comun cu mai multe anexe și spații administrative, unele folosite pentru depozitarea hranei și a altor bunuri, astfel că exista riscul ca incendiul să se extindă rapid.

Pompierii au transmis că flăcările au cuprins cabana și mai multe spații de depozitare. În zonă se aflau multe animale sălbatice, inclusiv lei și tigri, motiv pentru care intervenția a fost una amplă. În incendiu au mai murit un fazan și alte păsări, iar proprietarul colțului zoologic, Dorin Șoimaru, în vârstă de 62 de ani, a fost transportat la spital după ce s-a intoxicat cu fum. Bărbatul ar fi încercat să salveze ligrul, potrivit presei locale.

La fața locului au fost trimise opt autospeciale ale Detașamentelor Suceava și Fălticeni, precum și pompieri de la Stația Gura Humorului. Au intervenit și lucrători ai serviciilor voluntare pentru situații de urgență din Ilișești și Cornu Luncii.

Goliath era în carantină și sub tratament

Goliath devenise una dintre atracțiile grădinii zoologice private din Zaharești. Era un exemplar rar, obținut de Dorin Șoimaru, și fusese prezentat de presa locală drept primul ligru născut în România. Animalul se afla în cabana în care stătea proprietarul, pentru că era sub tratament și trebuia supravegheat îndeaproape. Din acest motiv, ligrul nu a mai putut fi salvat atunci când focul a cuprins construcția.

Dorin Șoimaru a fost preluat de echipajele medicale SMURD și SAJ Suceava, după ce s-a intoxicat cu fum. Potrivit Monitorul de Suceava, bărbatul, care are probleme cardiace, a fost stabilizat de medici, a primit oxigen și a fost transportat la spital în stare stabilă.

Pompierii au reușit să salveze mare parte dintre animalele aflate în apropierea focarului. Printre animalele salvate se numără trei porci spinoși, șapte porci vietnamezi, două lame, trei canguri și un vultur, potrivit sursei citate.

„Incendiul a fost localizat în limitele găsite”

Sublocotenentul Radu Gabriel, din cadrul ISU Suceava, a declarat pentru Monitorul de Suceava că pompierii au găsit un incendiu extins la o cabană și la mai multe spații administrative aflate corp comun.

„Am găsit un incendiu care ardea generalizat la nivelul unei cabane și la nivelul unor spații administrative corp comun, cu pericol de propagare la alte spații corp comun. Incendiul a fost localizat în limitele găsite”, a spus reprezentantul ISU Suceava.

După finalizarea intervenției, ISU Suceava a transmis că au ars bunuri pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați. Au fost afectate construcții din lemn și beton, cu acoperiș din lemn și învelitoare din tablă, dar și lăzi frigorifice și alte bunuri din interior. De asemenea, s-au degradat aproximativ trei tone de hrană pentru animale, inclusiv fructe, legume și furaje.

După o intervenție de aproape patru ore, pompierii au reușit să oprească extinderea flăcărilor la restul construcțiilor de pe amplasamentul menajeriei. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost de natură electrică, mai exact efectul termic al curentului electric, potrivit informațiilor transmise după intervenție de ISU Suceava.

