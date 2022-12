Bugetul primei etape a programului Rabla pentru electrocasnice este de 25 milioane de lei, iar selecția voucherelor se face în perioada 5 decembrie, ora 10:00 – 9 decembrie, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului.

În prima etapă se acordă vouchere pentru achiziționarea de echipamente electrice şi electronice de uz casnic, astfel:

400 de lei pentru mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, având cel puțin noua clasă energetică C;

400 de lei pentru mașini de spălat vase având cel puțin noua clasă energetică D;

400 de lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare având cel puțin noua clasă energetică E.

Perioada de derulare a unei etape de selecție a voucherelor dintr-o categorie este de 5 zile sau până la epuizarea bugetului alocat etapei respective.

După publicarea listei persoanelor fizice aprobate pe site-ul AFM, solicitanții se vor prezenta la unul dintre comercianții validați, de unde vor achiziționa echipamentul dorit, a informat AFM.

Valabilitatea voucherului este de 7 zile de la data validării acestuia de către AFM, termen în care trebuie utilizat la un comerciant validat.

Interdicție pentru cei care cer vouchere și nu le folosesc

Ministrul mediului, Tanczos Barna, a avertizat vineri, 2 decembrie, la TVR Info, că programul va fi regândit, iar cei care au solicitat vouchere şi nu le-au folosit vor primi interdicţie de a mai participa.

Recomandări Sub 3% dintre români încap în adăposturile de protecție civilă în cazul unui dezastru. Unele state europene raportează 80%

„Lucrurile se vor schimba, pentru că noi am introdus o interdicţie de a mai participa pentru acelaşi tip de aparatură electrocasnică la următoarea sesiune. Acest lucru îi va descuraja pe cei care se înscriu, dar nu folosesc voucherul respectiv”, a afirmat ministrul.

„Până la urmă, anul viitor, dacă continuăm programul, putem să spunem că cei care au blocat programul şi practic şi-au bătut joc de posibilitatea de a beneficia de un asemenea sprijin financiar din partea statului să nu mai aibă dreptul să participe”, a adăugat el.

Ministrul mediului a mai explicat că valoarea voucherelor ar putea fi majorată, ţinând cont că produsele eficiente energetic sunt din ce în ce mai scumpe. Totodată, programul va fi modificat după o analiză detaliată, iar unele categorii vor fi eliminate.

„Anul viitor cu siguranţă va trebui să reanalizăm şi condiţiile de piaţă, pentru că într-un an se schimbă foarte multe lucruri. Există posibilitatea creşterii valorii. Putem analiza şi eficienţa pe fiecare componentă, privind aspiratoarele sau aparatele de aer condiţionat, acolo unde nu există un interes mare putem să luăm aceeaşi decizie pe care am luat-o în cazul televizoarelor, de a scoate anumite echipamente electrocasnice din program şi să ne focusăm pe ce prezintă un interes şi are un efect mare asupra facturilor (la energie, n. red.)”, a mai spus Tanczos Barna.

