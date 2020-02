De Elena Petre,

Guvernul saudit a decis să „suspende temporar intrarea în regat pentru Umra (pelerinajul mic) şi vizitarea Moscheii Profetului”, a anunțat Ministerul de Externe saudit.

Arabia Saudită a suspendat de asemenea intrarea în ţară pentru călătorii cu vize turistice şi provenind din ţări afectate de coronavirus.

Este pentru prima oară când Arabia Saudită impune restricții atât de dure. În anii precedenți, țara a restricționat accesul pelerinilor din Qatar și Iran,

din cauza tensiunilor diplomatice.

În mai multe țări din Orientul Mijlociu, autoritățile încearcă să oprească răspândirea niului coronavirus. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat până acum în Iran, unde 141 de persoane au fost infectate. Arabia Saudită, care și-a înghețat relațiile diplomatice cu Iranul în 2016, nu a anunțat încă niciun caz.

LIVE UPDATE | Primul român infectat cu coronavirus, în stare bună la „Matei Balș”. Iohannis: „Nu există niciun motiv real de panică”

Trimisul special Libertatea, corespondență din Lodi, de la granița cu ”zona roșie” a coronavirusului. Românii din Italia îi liniștesc pe cei de acasă: ”E doar o gripă!”

Specialist în microbiologie: „Coronavirusul nu se transmite prin atingere, ci pe căi respiratorii”