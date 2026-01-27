De ce sunt motoarele diesel mai sensibile

Deși vânzările de mașini diesel au scăzut în ultimii ani, pe fondul restricțiilor de mediu, acest tip de motorizare reprezintă încă aproximativ 60% din parcul auto. Motoarele diesel necesită însă o atenție specială, mai ales în oraș.

Injectoarele, catalizatorul și sistemul de evacuare pot avea probleme din cauza depunerilor de funingine. Din acest motiv, mecanicii recomandă ca aceste mașini să fie conduse mai des pe drumuri extraurbane, la turații mai ridicate, pentru a evita acumularea de carbon care poate duce la defecțiuni costisitoare.

„Două euro de benzină la un plin de motorină”

În acest context, un profesionist din domeniul vânzărilor auto, cunoscut pe Instagram ca Luigi AMG, a prezentat un truc pe care spune că îl folosește de ani de zile.

Potrivit acestuia, la fiecare alimentare completă ar adăuga echivalentul a aproximativ doi euro de benzină, apoi ar face plinul cu circa 50 de euro de motorină. „Amestecul ajută la curățarea injectoarelor și îmbunătățește combustia”, susține el într-un clip urmărit de zeci de mii de oameni.

Dealerul spune că a aplicat această metodă mai ales la mașini diesel mai vechi, a renunțat o perioadă la ea pentru modelele moderne, dar ulterior a reluat practica.

Un truc care nu este recomandat de producători

Chiar dacă metoda este cunoscută și în rândul unor șoferi profesioniști, inclusiv taximetriști, ea nu este recomandată oficial de producătorii auto. În plus, la inspecțiile tehnice periodice se aud uneori opinii că acest truc „funcționează”, însă fără o confirmare oficială.

Specialiștii atrag atenția că motoarele diesel moderne folosesc sisteme de injecție foarte sensibile. Introducerea benzinei, chiar și în cantități mici, poate duce la defectarea injectoarelor sau a altor componente, cu reparații extrem de costisitoare.

Cei care iau în calcul o astfel de practică sunt sfătuiți să se informeze temeinic înainte. Deși unii susțin că metoda poate avea efecte pozitive la motoarele vechi, în cazul mașinilor diesel moderne riscul unei avarii serioase este real.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Gata! Anunțul zilei vine de la Ilie Bolojan! Vestea la care absolut niciun român nu se aștepta, mai ales în aceste momente de tensiune maximă: "Am avut o întâlnire cu...". Avem informațiile care ne vizează pe toți
Viva.ro
Gata! Anunțul zilei vine de la Ilie Bolojan! Vestea la care absolut niciun român nu se aștepta, mai ales în aceste momente de tensiune maximă: "Am avut o întâlnire cu...". Avem informațiile care ne vizează pe toți
Radu Mazăre: De la închisoare în România, la succes în Madagascar. Cum arată complexul turistic de lux pe care l-a construit acolo. „Spiritele strămoșilor ne-au permis să construim!”
Unica.ro
Radu Mazăre: De la închisoare în România, la succes în Madagascar. Cum arată complexul turistic de lux pe care l-a construit acolo. „Spiritele strămoșilor ne-au permis să construim!”
Victoria Beckham, prima apariție publică după declarațiile controversate făcute de fiul ei, Brooklyn. Ce gest surprinzător a făcut aceasta la Paris. Foto
Elle.ro
Victoria Beckham, prima apariție publică după declarațiile controversate făcute de fiul ei, Brooklyn. Ce gest surprinzător a făcut aceasta la Paris. Foto
gsp
Gigi Becali a izbucnit în direct: „Dumnezeu va face dreptate”
GSP.RO
Gigi Becali a izbucnit în direct: „Dumnezeu va face dreptate”
Minorul implicat în crima din Cenei, junior al unui club important de fotbal: „O lua razna, lovea copiii pe teren!” » Mărturii și detalii înfiorătoare
GSP.RO
Minorul implicat în crima din Cenei, junior al unui club important de fotbal: „O lua razna, lovea copiii pe teren!” » Mărturii și detalii înfiorătoare
Parteneri
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Au trecut 47 de ani de la Dallas, iar destinele actorilor s-au schimbat radical Ce fac astăzi Sue Ellen, Bobby sau Pam, cine a mai revenit pe micile ecrane și unde i-ai mai văzut în filme sau seriale surprinzătoare
Tvmania.ro
Au trecut 47 de ani de la Dallas, iar destinele actorilor s-au schimbat radical Ce fac astăzi Sue Ellen, Bobby sau Pam, cine a mai revenit pe micile ecrane și unde i-ai mai văzut în filme sau seriale surprinzătoare

Alte știri

A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Știri România 15:22
A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Ministrul de Externe a lămurit de ce România nu s-a decis privind Consiliul pentru Pace al lui Trump, unde un loc permanent costă un miliard de dolari
Știri România 14:29
Ministrul de Externe a lămurit de ce România nu s-a decis privind Consiliul pentru Pace al lui Trump, unde un loc permanent costă un miliard de dolari
Parteneri
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Adevarul.ro
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Cine sunt cei 7 morți din accidentul tragic care s-a produs în apropiere de Lugoj. Microbuzul se îndrepta spre Franța
Fanatik.ro
Cine sunt cei 7 morți din accidentul tragic care s-a produs în apropiere de Lugoj. Microbuzul se îndrepta spre Franța
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Raul Opruț și „destinul” dublei care l-a făcut jucătorul etapei cu numărul 23 din Superligă
Raul Opruț și „destinul” dublei care l-a făcut jucătorul etapei cu numărul 23 din Superligă
Parteneri
Fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, apariție uimitoare la prezentarea Dior Couture. Cum arată Deva, în vârstă de 21 de ani. Foto
Elle.ro
Fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, apariție uimitoare la prezentarea Dior Couture. Cum arată Deva, în vârstă de 21 de ani. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Delia Salchievici, adevărul despre apropierile de la „Desafio”: „Am ieșit din zona de confort”. S-a spus că ar avea o aventură cu Ian (Anghel Bogdan Georgian)
Exclusiv
Stiri Mondene 15:33
Delia Salchievici, adevărul despre apropierile de la „Desafio”: „Am ieșit din zona de confort”. S-a spus că ar avea o aventură cu Ian (Anghel Bogdan Georgian)
„Power Couple”, 27 ianuarie 2026. Fetele au parte de o nouă probă la înălțime, dar una la care, cu siguranță, nu s-ar fi gândit
Stiri Mondene 15:15
„Power Couple”, 27 ianuarie 2026. Fetele au parte de o nouă probă la înălțime, dar una la care, cu siguranță, nu s-ar fi gândit
Parteneri
„Baywatch de Piatra Neamț” Vedeta noastră s-a întors în Caraibe, pe insula pe care o numește „preferata mea”, și a explicat de ce a evitat una dintre cele mai celebre plaje
TVMania.ro
„Baywatch de Piatra Neamț” Vedeta noastră s-a întors în Caraibe, pe insula pe care o numește „preferata mea”, și a explicat de ce a evitat una dintre cele mai celebre plaje
A crescut bilanţul victimelor accidentului din Timiş: 7 persoane au murit şi 3 au fost rănite
ObservatorNews.ro
A crescut bilanţul victimelor accidentului din Timiş: 7 persoane au murit şi 3 au fost rănite
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Libertateapentrufemei.ro
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Mediafax.ro
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
VIDEO UPDATE Momentul accidentului cumplit din Timiș, în care 7 oameni au murit. Alte 3 persoane au fost rănite grav
StirileKanalD.ro
VIDEO UPDATE Momentul accidentului cumplit din Timiș, în care 7 oameni au murit. Alte 3 persoane au fost rănite grav
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Wowbiz.ro
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
Redactia.ro
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
Ce a apărut la mormântul lui Mario, la câteva zile de la înhumare. Poza adolescentului abia se mai vede
KanalD.ro
Ce a apărut la mormântul lui Mario, la câteva zile de la înhumare. Poza adolescentului abia se mai vede

Politic

Ilie Bolojan spune că Parchetul nu își face datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a trecut jumătate de an și că nu îl poate demite
Politică 10:22
Ilie Bolojan spune că Parchetul nu își face datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a trecut jumătate de an și că nu îl poate demite
Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD
Politică 09:46
Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Ce se întâmplă cu cel mai căutat om din lume, după ce a fost arestat. Decizia luată de autorități
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu cel mai căutat om din lume, după ce a fost arestat. Decizia luată de autorități
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro
Spotmedia.ro
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro