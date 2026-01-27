De ce sunt motoarele diesel mai sensibile

Deși vânzările de mașini diesel au scăzut în ultimii ani, pe fondul restricțiilor de mediu, acest tip de motorizare reprezintă încă aproximativ 60% din parcul auto. Motoarele diesel necesită însă o atenție specială, mai ales în oraș.

Injectoarele, catalizatorul și sistemul de evacuare pot avea probleme din cauza depunerilor de funingine. Din acest motiv, mecanicii recomandă ca aceste mașini să fie conduse mai des pe drumuri extraurbane, la turații mai ridicate, pentru a evita acumularea de carbon care poate duce la defecțiuni costisitoare.

„Două euro de benzină la un plin de motorină”

În acest context, un profesionist din domeniul vânzărilor auto, cunoscut pe Instagram ca Luigi AMG, a prezentat un truc pe care spune că îl folosește de ani de zile.

Potrivit acestuia, la fiecare alimentare completă ar adăuga echivalentul a aproximativ doi euro de benzină, apoi ar face plinul cu circa 50 de euro de motorină. „Amestecul ajută la curățarea injectoarelor și îmbunătățește combustia”, susține el într-un clip urmărit de zeci de mii de oameni.

Dealerul spune că a aplicat această metodă mai ales la mașini diesel mai vechi, a renunțat o perioadă la ea pentru modelele moderne, dar ulterior a reluat practica.

Un truc care nu este recomandat de producători

Chiar dacă metoda este cunoscută și în rândul unor șoferi profesioniști, inclusiv taximetriști, ea nu este recomandată oficial de producătorii auto. În plus, la inspecțiile tehnice periodice se aud uneori opinii că acest truc „funcționează”, însă fără o confirmare oficială.

Specialiștii atrag atenția că motoarele diesel moderne folosesc sisteme de injecție foarte sensibile. Introducerea benzinei, chiar și în cantități mici, poate duce la defectarea injectoarelor sau a altor componente, cu reparații extrem de costisitoare.

Cei care iau în calcul o astfel de practică sunt sfătuiți să se informeze temeinic înainte. Deși unii susțin că metoda poate avea efecte pozitive la motoarele vechi, în cazul mașinilor diesel moderne riscul unei avarii serioase este real.

