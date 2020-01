De Cristian Anton,

Carlos Ghosn a declarat în prima sa apariție publică de după evadarea în ”stil Hollywood” din ultimele zile din 2019 că cele 13 luni din Japonia au fost ”un coșmar care a început când am văzut fața procurorului și s-a terminat când am văzut fața soției”.

Ghosn a fost considerat de mulți ca fiind cea mai puternică persoană din industria auto, iar decăderea sa atât de rapidă și cu acuzații grave a fost extrem de surprinzătoare.

Acum 400 de zile am fost luat în mod brutal din lumea pe care o știam și nu am avut de atunci niciun moment real de libertate. Nu mi-am văzut familia timp de șase săptămâni și am fost interogat și 8 ore pe zi, fără prezența unui avocat. Carlos Ghosn:

”Doreau să mă țină la izolare cât mai mult. Va fi tot mai rău dacă nu vei mărturisi tot, mi se tot spunea”, a declarat Ghosn.

El a spus că acuzațiile care i se aduc ”sunt cu totul false”, iar ”decizia de a fugi a fost cea mai grea din viața mea”.

”Nu am fugit de justiție, ci de injustiție. Nu am avut de ales pentru că în Japonia nu aveam cum să fiu judecat în mod corect. În Japonia este de 99,4% ponderea celor condamnați din totalul celor trimiși în judecată, iar pentru străini ponderea este și mai ridicată”, a precizat Ghosn.

Ghosn: Nu voiau adevărul, ci să construiască un caz împotriva mea

Potrivit acestuia, ”procurorii japonezi au ascuns dovezi și au dat presei informații false”, iar ”acuzațiile de fraudă financiară sunt nefondate”.

Carlos Ghosn a precizat că este victima unui complot, orchestrat de mai multe persoane, printre care și Saikawa, fostul șef Nissan și Toyota, dar și autorități nipone.

”Nu vreau să spun mai multe nume din autoritățile japoneze pentru a nu face probleme Libanului, țara care mă găzduiește”, a mai spus Ghosn.

”Am fost arestat pentru o compensație ce nu fusese stabilită și nici plătită. Am stat 130 de zile în detenție, la izolare, într-o celulă mică, fără ferestre. De două ori pe săptămână puteam face duș, aveam voie o jumătate de oră pe zi afară și interogatoriile erau și ziua și noaptea. Nu voiau adevărul, ci să se asigure că își construiesc un caz puternic împotriva mea. Nu a existat prezumția de nevinovăție”, a declarat fostul șef Renault- Nissan.

Am simțit că eram ostatic într-o țară pe care am servit-o 17 ani și unde am salvat Nissan. Am fost considerat un om de afaceri model în Japonia și, deodată, au spus că sunt un dictator rece și lacom. Autoritățile japoneze nu m-au lăsat să-mi văd soția fiindcă știau că asta mă va traumatiza. Avocații mi-au spus că e foarte posibil să aștept cinci ani în Japonia până la proces. Carlos Ghosn:

Ghosn s-a arătat foarte îngrijorat de soarta companiilor Nissan, Renault și Mitsubishi, aflate în picaj după arestare sa.

”Am citit în Bloomberg că s-au cheltuit 200 de milioane pentru anchetă, când acuzațiile vizau 20 de milioane de dolari. Este cu totul irațional!

Dintre toate companiile mari din auto, doar acțiunile Nissan, Renault și Mitsubishi au scăzut din 2018 până în prezent. Ca acționar aș fi foarte îngrijorat și mă întreb ce se întâmplă, încotro se îndreaptă aceste companii?

Capitalizarea Nissan a scăzut cu 10 miliarde dolari în această perioadă, adică 40 milioane dolari/zi. Nici la Renault nu a fost prea bine, capitalizarea a scăzut cu 5 miliarde euro din momentul arestării mele, adică 20 milioane euro/zi. De la Renault nu am demisionat, așa cum s-a scris în ianuarie”, a spus Ghosn.

Conform acestuia, ”în prezent nici nu mai putem spune că Renault și Nissan mai formează o alianță. Este o mascaradă de alianță fără idei, fără inovație, ceva care se îndreaptă spre nicăieri”.

De ce a ales Libanul

Carlos Ghosn consideră că ”este de neconceput cum s-a putut rata ocazia de a face o alianță cu Fiat – Chrysler, ar fi fost o oportunitate fantastică. PSA a profitat de ea. Am discutat cu Fiat-Chrysler, ne-am înțeles bine, dar am fost arestat înainte să finalizăm.

În ianuarie 2019 aveam programată o întâlnire finală pentru a decide, dar eu eram în detenție atunci. Fiat-Chrysler a încheiat alianța, însă cu Peugeot-Citroen, deși ar fi fost extrem de bine să fie cu Renault”.

Ghosn a mai spus despre el că nu este lacom, dând ca exemplu refuzul de a prelua conducerea General Motors, unde ar fi avut un salariu dublu.

”Se tot spune despre mine că sunt lacom. Dar vă dau un exemplu, în 2009 ”țarul industriei auto numit de Obama mi-a propus să fiu șeful General Motors și mi-a oferit salariu dublu. Eu am refuzat și i-am spus că un căpitan nu părăsește nava. Dacă aș fi fost lacom aș fi acceptat pe loc banii”, a spus el.

Ghosn a mai afirmat că nu se simte prizonier în Liban, vrea să-și recapete renumele și nu crede că premierul japonez Shinzo Abe a fost implicat în complotul împotriva sa.

”Am ales Libanul pentru că sunt și cetățean libanez. Nu mi s-a promis că nu voi fi extrădat, dar sunt convins că aici legile sunt respectate. Mă supun justiției oriunde cred că pot fi judecat în mod corect”, a completat Carlos Ghosn.

Am fost o țintă ușoară. Eram străin, eram renumit. Știu că mulți spun că am evadat pentru că sunt vinovat, eu vă spun că am făcut-o pentru că în Japonia nu puteam avea un proces corect. Nici Franța, nici Brazilia, nici Libia nu-și extrădează cetățenii, deci cel puțin în trei țări pot fi judecat corect. Carlos Ghosn:

”Când am fost arestat m-am simțit ca și când aș fi murit. Am revenit la viață abia când am părăsit Japonia. A fost un coșmar care a început când am văzut fața procurorului și s-a terminat când am văzut fața soției.

Am decis că trebuie să fug în momentul în care mi-am dat seama că nu există nicio șansă de proces corect în Japonia”, a încheiat Ghosn.

Evadare ca în filme

Luni s-a aflat faptul că Ghosn a plecat pe jos de la locuința din Tokyo către un hotel unde s-a întâlnit cu două persoane care i-au facilitat evadarea. Toți trei au călătorit cu trenul de la Tokyo la Osaka (510 km, 2 ore și jumătate).

Ajunși la Osaka, cei trei au mers la un hotel de unde au ieșit doar cei doi complici, cu bagaje foarte voluminoase. Ghosn era deja în cutia de echipamente audio.

Reamintim că Ghosn a ieșit din Japonia ascuns într-o cutie mare pentru transportul de echipamente audio, profitând de faptul că, pentru zboruri private, controlul cu raze X nu este obligatoriu la bagaje în aeroportul Kansai din Osaka. Apoi, tot datorită complicilor, a ajuns la Beirut cu două avioane ale unei companii private din Turcia, pe ruta Osaka – Istanabul – Beirut.

Ghosn este inculpat în Japonia pentru posibile fraude financiare și a fost eliberat pe cauțiune în aprilie 2019, dar cu intedicția de a părăsi Japonia.

Într-un interviu recent dat pentru Fox Business Network, fostul lider a spus că vrea să ofere și numele unor foști directori ai Nissan, precum și ai unor oficiali japonezi care, a spus el, i-au orchestrat căderea în 2018 pentru a-l împiedica să organizeze fuziunea între producătorul japonez și principalul său acționar, Renault.

