Deferență pentru România: Los Angeles Times numește Colectiv drept prim favorit la premiul Oscar 2021, dintre filmele a 92 de țări!

Colectiv este un film despre multe lucruri, dar în primul rând este un memento al puterii și nevoii de jurnalism de investigație. Glenn Whipp, Los Angeles Times:

Critici de cinema și specialiști din mai multe zone publicistice au fost rugați de Los Angeles Times să facă o prognoză a filmelor cu cele mai mari șanse la Premiile Oscar, care vor avea loc pe 25 aprilie 2021.

„Chiar dacă nu sunteți un pasionat, poate doriți doar câteva sfaturi despre filmele de calitate”, scriu în deschidere americanii, care descriu 2020 „un an cinematografic ca niciodată”.

Los Angeles Times a apelat la 7 specialiști Justin Chang (Los Angeles Times), Tim Cogshell (FilmWeek), Dave Karger (IMDb și Turner Classic Movies), Tom ONeil (Gold Derby), Claudia Puig (KPCCs FilmWeek), Anne Thompson (IndieWire) și Glenn Whipp (Los Angeles Times).

Fiecare dintre ei și-au ales favoriții, pentru zece categorii. Împreună, voturile lor alcătuiesc listele finale, ca într-o tradițională anchetă.

Din pronosticurile pentru 2021 la categoria ”Film internațional” se remarcă documentarul românesc Colectiv. El apare pe locul 1, în viziunea acestor critici, la premiul Oscar, dintre filme a 92 de țări care și-au trimis reprezentantul până la 1 decembrie.



Dintre votanți, Justin Chang, Dave Karger și Glenn Whipp au nominalizat documentarul realizat de Alexander Nanau chiar pe prima poziție a preferințelor.

„Documentarul devastator al lui Alexander Nanau”, îl caracterizează Glenn Whipp, de la Los Angeles Times.

Spre deosebire de toate celelalte categorii, inclusiv față de documentare, unde Colectiv concurează de asemenea, categoria ”Film internațional” este, prin consens, dedicată și cinematografiei din țările respective.

Titlurile nominalizate la ”Film internațional” îi onorează pe regizorii lor, dar ele reprezintă simbolic și țara, ceea ce nu se întîmpla la celelalte categorii, unde opera artistică este atribuită creatorului, producătorului, actorilor sau celorlalți profesioniști care au contribuit la film.

Cum au votat experții pentru șansele la categoria ”Film internațional” a premiior Oscar 2021



Justin Chang (Los Angeles Times): 1. COLECTIV / 2. Apples / 3. Another Round / 4. Notturno / 5. Sun, A

Dave Karger (IMDb and TCM): 1. COLECTIV / 2. Another Round / 3. Im No Longer Here / 4. Charlatan / 5. Funny Boy

Glenn Whipp (Los Angeles Times): 1. COLECTIV / 2. Another Round / 3. Night of the Kings / 4. Notturno / 5. Dear Comrades!

Claudia Puig (KPCCs FilmWeek): 1. Minari / 2. Song Without a Name / 3. La Llorona / 4. Im No Longer Here” / 5. COLECTIV

Tim Cogshell (KPCCs FilmWeek): 1. Another Round / 2. Minari / 3. The Father / 4. La Llorona / 5. Breasts

Tom ONeil (Gold Derby): nu a votat



92 de țări

Competiția este însă una extrem de dificil, iar opțiunile ziarelor, experților sau criticilor sunt doar orientative. Listele scurte pentru Oscar, de 10 filme, vor fi făcute publice pe 9 februarie, iar cele 5 nominalizări care rămân vor fi cunoscute pe 15 martie, cu mai bine de o lună înainte de gala din aprilie.

Pentru Oscarurile 2021, 92 de țări au trimis filme la categoria ”Film internațional”, unde foarte rar ajung documentare în lista finală de 5 nominalizări. Iar niciun documentar, indiferent de țara de origine, n-a luat vreodată premiul Oscar în cei 73 de ani de când se decernează premii la categoria care s-a numit „film în altă limbă decât engleza”, iar acum se numește categoria ”film internațional”.

O analiză amplă asupra avantajelor și dificultăților Colectiv de a trece pentru prima oară ”barajul nominalizărilor Oscar” pentru România a realizat recent criticul de film Iulia Blaga în Suplimentul de Cultură.

Nu toate opinii au fost favorabile Colectiv, ziaristul Costi Rogozanu exprimându-și rezervele în ”Libertatea” față de film.

Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin în viziunea invitaților Los Angeles Times

1. “COLECTIV” (Alexander Nanau, România)

2. “Another Round” (Thomas Vinterberg, Danemarca)

3. “Minari” (Lee Isaac Chung; Statele Unite)

4. “Im No Longer Here” (Fernando Frias, Mexic)

5. “La Llorona” (Jayro Bustamante, Guatemala)

6. “Song Without a Name” (Melina León, Peru)

7. “My Little Sister” (Stéphanie Chuat, Véronique Reymond, Elveția)

8. “Notturno” (Gianfranco Rosi, Italia)

9. “Apples” (Christos Nikou, Grecia)

10-12. “Exile” (Visar Morina, Kosovo)

“The Father” (Kristina Grozeva, Petar Valchanov, Bulgaria)

“Night of the Kings” (Philippe Lacôte, Coasta de Fildeș)

Cu cine împarte podiumul jurnaliștilor americani documentarul Colectiv

Pe locul secund al clasamentului general la premiul Oscar pentru cel mai bun film străin se clasează “Another Round”.

Un film de ficțiune danez din 2020, regizat de Thomas Vinterberg, cu un scenariu scris de Thomas Vinterberg și Tobias Lindholm. A avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film din Toronto pe 12 septembrie 2020.

A fost lansat în Danemarca pe 24 septembrie 2020 de Nordisk Film și a fost prezentat la Festivalul de film Adelaide în octombrie 2020. Este așadar propunerea daneză pentru cel mai bun lungmetraj internațional la cea de-a 93-a ediție a premiilor Oscar.

“Another Round” – Danemarca, ”Colectiv” – România și ”Corpus Christi” – Polonia sunt cele trei filme dintre care cetățenii Europei și Parlamentul European vor decide, tot până în aprilie, care este cîștigătorul premiului LUX.

De anul acesta, LUX se dorește o distincție a celui mai cuprinzător premiu european al filmului. Se poate vota aici.

Pe poziția a treia a clasamentului jurnaliștilor de la Los Angeles Times a fost plasat „Minari”, un film american din 2020 scris și regizat de Lee Isaac Chung. Este vorba de o abordare semi autobiografică a propriei educații a lui Chung, totul bazându-se pe o poveste a unei familii de imigranți sud-coreeni care trăiește în America rurală în anii 1980.

Jurnaliștii l-au nominalizat la această categorie, chiar dacă nu este eligibil pentru categoria internațională a Oscarurilor, ci în concursul pentru Globurile de Aur și alte premii internaționale.

”Minari” a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Sundance pe 26 ianuarie 2020, câștigând atât Marele premiu al juriului dramatic din SUA, cât și premiul dramatic al publicului.

RESTUL NOMINALIZĂRILOR FĂCUTE DE LOS ANGELES TIMES



Premiul Oscar pentru cel mai bun film

1. “Nomadland”

2. “Minari”

3. “The Father”

4-5. “One Night in Miami”

“Soul”

6. “News of the World”

7. “Mank”

8. “The Trial of The Chicago 7”

9. “Never Rarely Sometimes Always”

10. “Ma Raineys Black Bottom”



Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor

1. Chloé Zhao, “Nomadland”

2. Lee Isaac Chung, “Minari”

3. David Fincher, “Mank”

4. Regina King, “One Night in Miami”

5. Paul Greengrass, “News of the World”

6. Spike Lee, “Da 5 Bloods”

7. Florian Zeller, “The Father”

8. Aaron Sorkin, “The Trial of the Chicago 7”

9. Eliza Hittman, “Never Rarely Sometimes Always”

10. Pietro Marcello, “Martin Eden”



Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță

1. Frances McDormand, “Nomadland”

2. Viola Davis, “Ma Raineys Black Bottom”

3. Carey Mulligan, “Promising Young Woman”

4. Vanessa Kirby, “Pieces of a Woman”

5. Carrie Coon, “The Nest”

6. Sidney Flanigan, “Never Rarely Sometimes Always”

7. Sophia Loren, “The Life Ahead”

8. Julia Garner, “The Assistant”

9. Kate Winslet, “Ammonite”

10. Nicole Beharie, “Miss Juneteenth”



Premiul Oscar pentru cel mai bun actor

1. Chadwick Boseman, “Ma Raineys Black Bottom”

2. Anthony Hopkins, “The Father”

3. Riz Ahmed, “Sound of Metal”

4. Delroy Lindo, “Da 5 Bloods”

5. Gary Oldman, “Mank”

6. Tom Hanks, “News of the World”

7-10. Steven Yeun, “Minari”

Kingsley Ben-Adir, “One Night in Miami”

Luca Marinelli, “Martin Eden”

Jude Law, “The Nest”



Premiul Oscar pentru rolul secundar al unei actrițe

1. Olivia Colman, “The Father”

2. Youn Yuh-Jung, “Minari”

3. Amanda Seyfried, “Mank”

4. Maria Bakalova, “Borat Subsequent Moviefilm”

5. Ellen Burstyn, “Pieces of a Woman”

6. Helena Zengel, “News of the World”

7. Sonia Braga, Bacurau

8. Glenn Close, “Hillbilly Elegy”

9. Toni Collette, “Im Thinking of Ending Things”

10. Saoirse Ronan, “Ammonite”



Premiul Oscar pentru rolul secundar al unei actor

1. Leslie Odom Jr. “One Night in Miami”

2. Chadwick Boseman, “Da 5 Bloods”

3. Colman Domingo, “Ma Raineys Black Bottom”

4. Paul Raci, “Sound of Metal”

5. Sacha Baron Cohen, “The Trial of the Chicago 7″

6. Bill Murray, “On the Rocks”

7. Yahya Abdul-Mateen II, “The Trial of the Chicago 7″

8. David Strathairn, “Nomadland”

9. Frank Langella, “The Trial of the Chicago 7″

10. Glynn Turman, “Ma Raineys Black Bottom”



Premiul Oscar pentru scenariu

1. “Minari”

2-3. “Mank”

“The Trial of the Chicago 7″

4. “Never Rarely Sometimes Always”

5. “Soul”

6. “Da 5 Bloods”

7. “Sound of Metal”

8. “The Nest”

9. “Kajillionaire”

10-11. “Ammonite”

“Promising Young Woman”



Premiul Oscar pentru scenariu adaptat

1. “The Father“

2. “One Night in Miami”

3. “Nomadland”

4. “Im Thinking of Ending Things”

5. “Ma Raineys Black Bottom”

6. “News of the World”

7. “First Cow”

8. “Martin Eden”

9. “Borat Subsequent Moviefilm”

10. “Shirley”



Premiul Oscar pentru cel mai bun film de animație

1. “Soul”

2. “Wolfwalkers”

3. “Over the Moon”

4. “Onward”

5. “Earwig and the Witch”

6. “Ride Your Wave”

7. “Jiang Ziya: Legend of Deification”



