Demnitarii străini au avut de respectat măsuri stricte pentru funeraliile reginei Elisabeta a II-a.

Deplasarea până la Westminster Abbey a fost organizată cu autocare dintr-un punct din vestul Londrei, iar returul, la fel. Astfel, la sfârșitul ceremoniei, liderii au fost nevoiți să stea la coadă în așteptarea autocarului, potrivit imaginilor surprinse de la fața locului de corespondentul The Guardian.

„Coadă de demnitari la autocar. Nici urmă de Biden, încă, – poate că trebuie să plece ultimul dacă insistă să folosească Bestia (n.r. – mașina blindată a liderului american)”, a scris corepondentul The Guardian, în descrierea care însoțește imaginile.

Joe Biden și soția sa, Jill, au fost singurii care au avut voie să se deplaseze cu propria mașină, până la biserica din centrul Londrei.

Time for the Minibuses of Minor Royals again. pic.twitter.com/eF1XaiVg0R