Psihoterapeutul Alina Ciupercovici trage un semnal de alarmă cu privire la soarta acestor oameni care oricum erau stigmatizați și înaintea acestei crize. Nu e ușor nici pentru dependenții de jocuri de noroc, cazinourile fiind închise.

Mulți dintre dependenții de droguri nu mai voiau să meargă la dezintoxicare la spital pentru că fie nu erau primiți, fie erau umiliți și discriminați. Și asta se întâmpla înainte de această criză sanitară provocată de coronavirus. Alina Ciupercovici, psihoterapeut și managerul clinicii Aliat din Suceava, se întreabă care este soarta acestor oameni astăzi și le dă câteva sfaturi.

Dacă aveți probleme de dependență cu drogurile și sunteți nevoiți în perioada asta să reduceți consumul sau nu mai aveți de unde să vă procurați – spun asta pentru că nu este alegerea mea când un om se lasă de droguri, nu este treaba mea să judec când un om este dependent, treaba mea este să ajut și să protejez – dacă treceți prin sevraj, trebuie să mergeți la spital. Sevrajul de droguri este un sevraj greu și trebuie asistat medical. Alina Ciupercovici, psihoterapeut:

„Îmi este teamă pentru ce se întâmplă în aceste zile cu oamenii care au problema asta și intră în sevraj. Cred că sistemul medical este depășit și cred că există și un stigmat asupra consumatorilor de alcool și de droguri, stigmat care este văzut și în momentele în care nu există nicio pandemie. De multe ori, clienții noștri, pacienții noștri ne-au spus că nu mai vor să sune la 112 că vor să se ducă la detox, pentru că atunci când spun asta, nu sunt primiți. Uneori nu îi primesc medicii în spital pentru că nu știu să asiste sevrajele. E dureros că nu suntem pregătiți și nu știm ce înseamnă aceste boli și în continuare stigmatizăm și arătăm cu degetul”, spune psihoterapeutul.

Cum ar trebui familia să susțină un dependent

Cei din familia dependentului trec de asemenea prin momente grele și cel mai bine ar fi să încerce să nu intre în conflicte cu persoana dependentă. Dacă nu este pregătit să se lase de droguri, conflictul înrăutățește situația. „Încurajați omul cu dependență din familie să vorbească despre ceea ce simte, vorbiți și voi despre ceea ce simțiți. Nu intrați în conflict, nu stigmatizați, nu apelați la măsuri extreme”, mai spune Alina Ciupercovici.

Psihoterapeutul a vorbit în aceste zile și cu clienții cabinetului ei, foști dependenți de jocuri de noroc, aflați în recuperare.

„Sunt în faze diferite de recuperare, sunt care au câteva săptămâni de când nu mai joacă, sunt care sunt în terapie de un an, doi ani și aproape trei ani. Cea mai mare îngrijorare am avut-o față de cel care este cel mai proaspăt în recuperare, are doar câteva săptămâni. Și i-am întrebat pe fiecare cum se simt legat de faptul că s-au închis cazinourile. Toți mi-au spus că se simt foarte bine legat de asta, cel care e cel mai nou în recuperare a spus că îl ajută foarte mult că nu mai poate juca fiindcă simte poftă să joace. Este tensionat, apăsat”, spune psihoterapeutul.

Nu știu cum se simt cei care erau jucători activi, care nu erau pregătiți pentru schimbarea asta și s-au închis cazinourile. Mă tem că se va intensifica jocul online și că se vor intensifica dependențele de social media, de calculator, de rețelele de socializare și de pornografie. Alina Ciupercovici, psihoterapeut

Alina Ciupercovici crede că este totuși o măsură bună închiderea cazinourilor pentru că această dependență provoacă multă suferință în România.

