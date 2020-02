De Viorel Tudorache,

Amândoi porneau la drum cu șanse egale, dar destinele le-au fost total diferite. Hagi a devenit Rege, Smâdu s-a sinucis înainte să împlinească 50 de ani.

Eroii finalei

Puștii Hagi și Smâdu au fost eroii finalei pe care Pescărușul Constanța a câștigat-o, scor 2-0, cu Săgeata Nordului Baia Mare. Toată lumea era a lor, cei doi se anunțau mari speranțe ale fotbalului românesc.

Aurel Smându, rândul de sus, al doilea din dreapta, iar Gheorghe Hagi se află pe același rând, al doilea din stânga. Din acea echipă a mai făcut parte și Alexandu ”Sandi” Popoivici, rândul din mijloc, al doilea din stânga

De altfel, antrenorii Iosif Bükkösi și Cornel Bădilă i-a transferat la Farul Constanța împreună cu ceilalți campioni. Ce a urmat cu Gică Hagi știe toată lumea. În timp ce Gigel, așa cum era alintat copilul Hagi, a devenit liderul Generației de aur, Aurel Smâdu a jucat cel mai sus în Divizia B și a avut un destin tragic. ”S-a sinucis în 2013, la 48 de ani”, a dezvăluit cu regret fostul antrenor Cornel Bădilă.

S-a aruncat în fața unei mașini

Povestea lui Aurel Smâdu este dureroasă. La 36 de ani distanșă de golul marcat din centrarea lui Hagi în finala Cupei Speranțelor, Aurel Smâdu a murit călcat de un Jeep Land Rover, ce rula pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanța.

Era într-o dimineață de toamnă, miercuri, 18 septembrie. La volan se afla Laurenţiu Adrian Lazăr, consulul onorific al Regatului Norvegiei la Constanţa.

Laurențiu Lazăr

”Concluzia anchetatorilor a fost că s-a sinucis. S-a făcut cercetarea și a reieșit faptul, așa cum am și declarat, că dumnealui s-a aruncat în fața mașinii. De fapt, în lateralul mașinii. Sincer să fiu, nu-mi face foarte mare plăcere să-mi amintesc despre acel episod. Am avut și câteva ședințe la psihiatru după problema aceea. A fost un caz total nefericit. Am înțeles că nici familie nu avea”.

”Lucra hamal în piață”

Din mărturiile celor care l-au cunoscut, Aurel Smâdu ajunsese să trăiască de pe o zi pe alta.

”M-am întâlnit cu el de câteva ori înainte să se sinucidă. L-am întrebat: ”Ce faci, Aurică?”. El mi-a spus: ”Și eu, prin piață”. De câteva ori s-a ascuns de mine. Era cam stânjenit să mai dea ochii cu mine. Lucra hamal în piață, căra legume și fructe. Am oracolul lui cu amintiri. Avea fotbalul în sânge”, a povestit antrenorul Cornel Bădilă, 79 de ani.

”Nu a avut dorința lui Hagi”

Aurel Smâdu a fost bun prieten cu fostul atlet Sorin Bașturea, în prezent directorul CS Farul Constanța.

”Am fost colegi de bancă, la Școala Generală nr. 6 Constanța, din clasa a cincea. Era clasă de atletism, dar Aurel juca fotbal de doi ani la Pescărușul Casa Pionierilor”, a spus Bașturea. Acesta a precizat că viața lui Aurel Smâdu a început să se complice pe la 23-24 de ani.

”S-a căsătorit pe la 21-22 de ani, a făcut un copil, dar după vreo doi ani soția a fugit cu altul mai înstărit din Călărași. Nu a putut să treacă peste acest episod. Aurel nu a avut dorința lui Hagi să ajungă mare fotbalist. Nici familia nu l-a susținut. Taică-su era milițian, iar maică-sa croitoreasă, casnică. S-a mulțumit doar cu salariul de fotbalist de județ”, a povestit Sorin Bașturea

”S-a refugiat în băutură”

Bașturea spune că i-a întins de mai multe ori o mână de ajutor prietenului său Aurel Smâdu. ”Timp de doi ani l-am pus administrator la un restaurant, care era condus de soția mea. Îi ofeream salariu, masă, casă, dar n-am mai putut avea încredere în el. Se refugiase în băutură. A mai fost angajat de un vecin de bloc gestionar la un depozit de dulciuri. La un moment dat, s-a angajat paznic și am pierdut legătura cu el”, a mai dezvăluit cel mai bun prieten al lui Aurel Smâdu.

”Avea stilul lui Răducioiu”

În 1984, în timp ce Hagi juca în Divizia A la Sportul Studențesc, Aurel Smându se transfera în B, la Cimentul Medgidia.

”După ce a terminat junioratul la Farul, l-am luat la Cimentul. Era vârf de atac care avea potențial de creștere, dar o accidentare i-a stopat ascensiunea. Era copil cuminte, foarte prezent la antrenamente. Nu avea talie, dar era iute, avea viteză de execuție și de deplasare. Era marcator”.

Cei care l-au cunoscut pe Aurel Smâdu îl aseamănă ca stil de joc cu Florin Răduciou.

Sportul: Smâdu, gol din pasa lui Hagi

Golurile marcate de puștii Hagi și Smâdu în finala Cupei Speranțelor din 1977 au fost descrise astfel de jurnalistul Laurențiu Dumitrescu în ziarul Sportul: ”Hagi a executat cu efect, balonul șutat precis cu stângul s-a înălțat peste ”zid”, a lovit stâlpul din dreapta porții lui Keresteș, de unde a ricoșat în plasă”. În repriza secundă echipa din Constanța și-a mărit avantajul. ”Hagi a exectuat impecabil a altă lovitură liberă, spiridușul Smâdu a plonjat spre minge, a atins-o cu … ciuful, i-a schimbat direcția spre colțul lung și scorul a devenit 2-0. Și așa a rămas până la final”.

Articolul din ziarul Sportul despre prima performanță din carierele lui Gică Hagi și Aurel Smâdu

