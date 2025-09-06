Conducea pe „pilot automat” cu o viteză de 130 km/h

Accidentul a avut loc pe 2 august, în localitatea Tudor Vladimirescu, din județul Galați, când un autoturism Toyota C-HR a intrat în coliziune cu motocicleta condusă de tânăr de 19 ani, care era oprită într-o coloană de autovehicule.

Impactul a fost atât de puternic, încât motocicleta a fost proiectată în alte două mașini aflate în față.

S-a constatat că șoferul vinovat de producerea accidentului a avut o alcoolemie de 2,42 g/l în analiza de sânge. De asemenea, bărbatul de 36 de ani, din Galați, conducea pe „pilot automat” cu o viteză de 130 km/h, deși limita de viteză pe acel tronson de drum era de 50 km/h.

„Accidentul de circulație din județul Galați (comuna Tudor Vladimirescu), soldat cu moartea unui motociclist de doar 19 ani, scoate la suprafață detaliile nepăs[rii unora relativ la viața umană și arată din nou că accidentul de la 2 Mai nu a schimbat, din nefericire, mentalități strâmbe”, a spus avocatul Adrian Cuculis.

Șoferul s-a bazat pe sistemele automate de frânare ale autoturismului

În apărarea sa, șoferul vinovat a dat vina pe sistemul automat de frânare al autoturismului.

„Șoferul avea o alcoolemie de 2,42 în analiza de sânge, iar viteza cu care conducea pe «pilot automat» era de 130 km/h, ceea ce a făcut ca impactul cu motocicleta să fie mortal. Interesant este că șoferul vinovat a dat vina pe sistemul automat, care în opinia lui ar fi trebuit să oprească mașina automat în timp ce el era atent la altceva”, a mai spus avocatul.

Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație
Recomandări
Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație

Bărbatul care este cercetat pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului a susținut în fața anchetatorilor „că sistemul avansat de pe autovehiculul meu, respectiv Adaptive Cruise Control, cât și cel de precoliziune ar fi trebuit să funcționeze, întrucât ambele sisteme sunt foarte avansate, fiind de generația a VI-a, respectiv o versiune din anul 2024”.

Concluziile expertizei efectuate în dosar

Cu toate acestea, expertiza efectuată în dosar a demontat acest aspect.

„Reamintesc că niciun producător actual, cu reglementările europene, nu permite autonomia mașinii, ci doar o asistență la condus și atât. Deși soferul criminal a încercat să scape cu această scuză, expertiza a demontat acest aspect”, a adăugat avocatul Cuculis.

„Sistemul de cuise control adaptiv poate să nu detecteze la timp o motocicletă și să nu frâneze, de aceea, toți producătorii subliniază că aceste sisteme sunt asistență pentru șofer, nu înlocuitori ai atenției umane – șoferul trebuie să fie mereu pregătit să intervină”, se menționează în expertiza efectuată în dosar.

