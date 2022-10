Principalul serviciu de informații al Ucrainei precizează că interceptarea surprinde discuția dintre un recrut rus și soția acestuia.

„Condamnații au fost aduși la noi dintr-o închisoare. Au fost conduși undeva mai în față. Iar noi suntem aici ca niște trupe de barieră: dacă cineva fuge înapoi, îl eliminăm. Așa se procedează aici: adică noi suntem a doua linie aici, care o păzește pe prima, și mai este o linie și în spatele nostru. Nici acolo nu poți fugi. Este imposibil să scapi – ai noștri ne vor împușca…”, afirmă recrutul rus, conform unui comunicat al SBU.

This intercepted call reveals how defensive lines operate for the Russians: first in the line are convicts guarded by mobiks in the second line, who are in turn guarded by regular forces. pic.twitter.com/suLrU8UZar