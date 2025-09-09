După ce discursul Maiei Sandu s-a încheiat, în care a vorbit pe larg despre metodele folosite de Moscova pentru a recuceri puterea politică din Republica Moldova, deputații europeni au aplaudat-o pe președinta Moldovei mai multe minute. Când s-a făcut liniște, Diana Șoșoacă a început să țipe.

„Suntem în Parlamentul European. Știți ce se va întâmpla aici? Un lucru extrem de urât pentru românii adevărați. Globalista, trădătoarea națiunii române, Maia Sandu, va vorbi în plenul Parlamentului European. Ia fiți atenți aici! Iar fraierii ăștia se ridică în picioare. Mulțumim, dar nu ne interesează să ne ridicăm în picioare pentru o globalistă, pentru o trădătoare. Ia uite, stă lângă altă trădătoare”, a comentat lidera Partidului S.O.S, în timp ce transmitea live momentul.

„Moldavia is Romania, madame Maia Sandu, Moldavia is Romania!” a strigat europarlamentara. „Asta e istoria, e adevărat”, a continuat Șoșoacă.

„Ce supărată era Maia Sandu când am strigat că Moldova e România, ai văzut cum s-a uitat?”, i se adresează colegului său, în timp ce unul dintre funcționarii instituției o atenționează. „E dreptul meu să spun”, i-a răspuns Diana Șoșoacă.

Europarlamentarul Diana Şoşoacă a fost penalizată de Parlamentul European, pentru scandalul făcut în luna iulie 2024 în acest for, anunţul fiind făcut de preşedintele PE, Roberta Metsola, spune eurodeputatul PNL Sigfried Mureşan.

Pe 18 iulie, europarlamentarul SOS România, Diana Şoşoacă, a fost dată afară din plenul Parlamentului European, în timpul dezbaterii privind alegerea Ursulei von der Leyen. Atunci, Diana Şoşoacă şi-a pus botniţă, a strigat „Aţi omorât oameni” şi „Am fost votată de români”, ridicând și o icoană, și spunând „In God we trust!”.



