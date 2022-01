Doar două minute, a­­tât a durat procesul de di­vorţ dintre Ion şi Si­mo­na Dichiseanu. „Am int­rat în sala de ju­de­ca­tă, am dat bu­le­tinele şi i-am spus ju­de­că­to­a­rei că suntem decişi să di­vor­ţăm”, a de­cla­rat, pen­tru Li­ber­ta­­tea, Si­mo­na Di­chi­seanu, de­ve­ni­tă Flo­­­rescu după di­vorţ. „Încă mai lo­­cuim împreu­nă. De fapt, am locuit tot timpul îm­pre­ună, nici u­nul dintre noi nu a pă­ră­sit do­mi­ciliul”, a spus Si­mo­na Florescu. Ea a mai pre­cizat că îşi do­­reş­te din tot sufletul ca fostul ei soţ să îşi re­fa­că viaţa. Şi, se pare, sunt şanse ca dorinţa să i se îndeplinească. „Ieri seară, (n.r. luni, î­na­inte de divorţ) i-am gă­sit în telefon nişte m­e­saje de la o fe­me­ie. Dichi nu ştie să citească SMS-urile din te­le­fon, aşa că îmi dă mie sau fii­cei noastre, Io­a­na, să i le citim. A­şa am af­lat că pri­meşte me­sa­je de la femei”, a mai pre­cizat Simona. A­fi­r­ma­ţii­le ei au fost sus­ţi­nu­te şi de actor care, în timpul conversa­ţiei noas­tre telefonice cu Si­­mo­n­a Florescu, striga de lân­gă aceasta: „Am mul­te admiratoare”.

Cererea de divorţ a fost depusă de actor, după ce în presă s-a tot scris că soţia sa ar fi avut o relaţie extra­con­jugală. Deşi acest scandal a izbucnit în vară, cei doi au decis să divorţete după nun­ta fiicei lor, Ioana (21 de ani), cu grecul Ilas Makos (31 de ani), care a avut loc la începutul acestei luni. În pre­zent, „Dichi” şi Si­mo­na locuiesc în aceeaşi casă.

Ea e cu 34 de ani mai tânără decât actorul

Simona Florescu s-a făcut remarcată în 1985 pe scena Fes­ti­va­lului Ma­maia, când a obţinut trofeul la secţiunea In­ter­pre­ta­re. Ion Di­chi­seanu a avut tot timpul o reputaţie de Don Juan, el „bifând” relaţii cu fru­museţi celebre, printre care di­va spaniolă Sarita Montiel. Simona şi Dichi s-au cunoscut în vara lui 1986, când ea avea 19 ani, iar el, 53. În 1989 s-au cununat civil, iar doi ani mai târziu au făcut nunta.

«Vom rămâne prieteni pentru că avem un copil»

Simona şi Ion îşi vor împărţi averea, dar nu în instanţă, ci pe cale amiabilă, la notar. Cei doi au declarat pentru Libertatea că, deşi legal sunt despărţiţi, vor continua să aibă o relaţie bună. „Suntem şi vom rămâne prieteni pentru că avem un copil, pentru că, la un moment dat, vom avea nepoţi de crescut”, a mai precizat Simona Florescu.



PARTENERI - GSP.RO Eliminare la Survivor România. Cine a primit cele mai multe voturi pentru a pleca acasă: „Mă așteptam, sunt considerată veriga slabă”

Playtech.ro Prinsă în pădure cu amantul! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Ce făcea de fapt în Capitală polițistul care a ucis-o pe Raisa. Poliția a făcut public la 5 zile de la tragedie

HOROSCOP Horoscop 18 ianuarie 2022. Fecioarele vor alege de bunăvoie să privească spre viitor, neîncrezătoare, dar pline de speranță

Știrileprotv.ro Marian Godină sare în apărarea polițistului care a omorât-o pe Raisa: Verificatul victimei cu piciorul e explicabil

Telekomsport ŞOC | Scene incredibile într-un club de noapte. Bătută şi violată de o vedetă aflată în stare de ebrietate

PUBLICITATE Cum te ajută un abonament medical să ai grijă de sănătatea ta și a celor dragi