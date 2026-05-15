Totuși, televizoarele moderne nu oferă doar porturi HDMI standard, ci și variante precum HDMI ARC și HDMI eARC, care îmbunătățesc calitatea sunetului în special pentru utilizatorii de soundbar-uri.

Înțelegerea diferențelor dintre aceste versiuni poate aduce beneficii semnificative, inclusiv sunet imersiv Dolby Atmos, prin simpla utilizare a cablului și portului corect.

HDMI ARC: Ce este și cum funcționează?

HDMI ARC, prescurtare pentru „Audio Return Channel”, a fost introdus pentru prima dată în specificația HDMI 1.4, în 2009. Scopul său a fost să simplifice transferul sunetului de la televizor la un sistem audio.

Înainte de ARC, majoritatea utilizatorilor apelau la cabluri optice pentru conectarea soundbar-urilor sau a altor echipamente audio, necesitând mai multe cabluri sau soluții mai costisitoare, cum ar fi receiverele home theater.

Cu ajutorul ARC, un singur port HDMI poate prelua și funcția de transmitere a semnalului audio, eliminând nevoia cablurilor suplimentare. ARC oferă acces la un sunet de calitate superioară care, în trecut, era disponibil doar prin dispozitive specializate.

Este necesar un soundbar cu HDMI ARC?

Pentru cei mulțumiți de calitatea sunetului oferit de difuzoarele integrate ale televizorului, un soundbar poate să nu fie o necesitate. În plus, dacă deții deja un soundbar care utilizează conexiune optică (TOSLINK), majoritatea televizoarelor moderne încă suportă acest tip de conectare.

Totuși, trebuie menționat că, deși cablurile optice au fost populare de la sfârșitul anilor 80, ele sunt limitate la o lățime de bandă de 384kbps, suficientă doar pentru standarde comprimate de tip 5.1 sau 7.1.

Pe de altă parte, HDMI ARC permite transmisia unor formate audio de calitate mai înaltă, precum Dolby Atmos, care oferă o experiență audio mai imersivă.

HDMI eARC: Evoluția sunetului digital

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), introdus în 2017 odată cu specificația HDMI 2.1, reprezintă o îmbunătățire semnificativă față de ARC. Dacă ARC este limitat la audio comprimat în multe cazuri, eARC poate gestiona audio complet necomprimat, inclusiv formate complexe pentru sisteme multi-boxe.

„Specificațiile HDMI eARC susțin cele mai recente formate audio de înaltă rată de biți, până la 192 kHz, 24-bit, precum și sunet necomprimat 5.1, 7.1 și 32 canale”, spun cei de la HDMI Forum, citați de Engadget.

De asemenea, eARC permite utilizarea formatelor avansate precum DTS:X, Dolby Atmos și Dolby TrueHD. Totuși, pentru a beneficia de aceste îmbunătățiri, este esențial să utilizezi un cablu HDMI de înaltă viteză, corespunzător specificațiilor.

Ce urmează după HDMI eARC?

Până în prezent, HDMI eARC rămâne cel mai avansat standard pentru transferul audio prin HDMI. Deși specificația HDMI 2.2 include eARC, aceasta se concentrează mai mult pe îmbunătățirea lățimii de bandă și a calității video, fără a extinde capabilitățile audio.

Astfel, eARC este probabil să rămână standardul de referință pentru viitorul apropiat, oferind utilizatorilor cea mai bună experiență audio combinată cu simplitatea unei conexiuni HDMI.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE