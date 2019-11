De Mihai Niculescu,

„El are un avion privat și poate veni în China oricând, iar eu nu am un avion particular. Avionul meu e de hârtie, iar dacă plouă, se va prăbuși” a spus, jumătate în glumă, jumătate în serios, Ren Zhengfei, CEO Huawei, potrivit Business Insider.

Averea lui este estimată a fi de ordinul miliardelor de dolari, întrucât compania pe care a fondat-o este situată în spatele competitorului Samsung și deține locul întâi pe piața echipamentelor telecom de rețea.

Potrivit Forbes, Ren Zhengfei deține o avere netă de 1,4 miliarde de dolari.

El a mai făcut afirmații controversate cu privire la o posibilă întâlnire cu Trump, în contextul sancțiunilor guvernului SUA asupra produselor Huawei.

În timpul unei conferințe desfășurată miercuri, directorul Huawei a spus că îl așteaptă pe Trump în China. El a fost întrebat de jurnaliști de ce nu merge la Washington ca să intervină pe lângă Donald Trump pentru ridicarea sancțiunilor impuse companiei. În afară de interdicția de vânzare în SUA a produselor sale, emisă în luna mai, SUA le cere tuturor partenerilor să nu mai cumpere produsele Huawei, ba chiar gigantul internetului, Google, a interzis folosirea produselor sale software pe telefoanele produse de compania chinezească.

„Nu am o linie directă cu președintele Trump. Nu am numărul său de telefon” a spus CEO Huawei.

Când a fost întrebat dacă va vorbi cu președintele SUA, dacă va avea șansa, a spus „Cu siguranță că da”.

Fiica directorului Huawei, Meng Wanzhou, șefă a diviziei financiare a companiei, a fost arestată în ianuarie în Canada, la solicitarea SUA. Tatăl ei a spus atunci că Trump este „un mare președinte”.

Ulterior, directorul Huawei a zis, după ce SUA și-au pus în practică boicotul, că nu va răspunde dacă președintele SUA îl va suna, iar o lună mai târziu a adăugat că este „prea ocupat” ca să răspundă unui telefon de la președintele Americii și că oricum, nu știe limba engleză.

Însă, declarațiile de miercuri ale lui Ren Zhengfei au venit după ce SUA și China au încheiat o primă fază a unui acord comercial care le-ar permite furnizorilor americani să vândă produse către Huawei.

Chiar dacă Huawei nu vinde telefoane în SUA, a fost afectat de lobby-ul puternic al americanilor către aliați, iar firma nu a mai putut furniza echipamente pentru rețelele mobile 5G.

Mai mult telefonul de top Huawei Mate 30 este vândut fără serviciile Google instalate, iar acestea reprezintă un motiv decisiv pentru mulți din clienții occidentali la achiziția unui telefon.

