Acesta stă de patru zile acasă cu soția sa și este informat zilnic de colegii săi de la SAJ Gorj despre misiunile pe care le au ambulanțierii și cadrele medicale.

Constantin Mitroi și soția acestuia au plecat la Milano pe 24 februarie, având rezervările făcute atât pentru biletele de avion cât și de cazare încă de acum două luni.

“Noi am călătorit la Milano în perioada aceea, 20 – 24 februarie, și am revenit pe aeroportul din Craiova. După toată nebunia care s-a declanșat la italieni, ne-au așteptat acolo, ne-au luat datele, când am călătorit, și ne-au recomandat 14 zile la domiciliu și ne sună DSP Gorj și ne întreabă de starea noastră de sănătate. Deocamdată nu sunt complicații, singura problemă e că ne plictisim”, a declarat Constantin Mitroi.

Bărbatul susține că cel care îi ține locul este directorul medical și îl ține la curent cu evenimentele.

