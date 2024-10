Trupele terestre care operează în sudul Libanului au fost asistate de forțele aeriene și de artilerie, a spus armata, adăugând că operațiunea se bazează pe planuri întocmite de Statul Major General al IDF și Comandamentul Nord.

Invazia armatei israeliene în sudul Libanului la sfârșitul nopții de luni spre marți este condusă de Divizia 98 și de comandantul acesteia, generalul de brigadă Guy Levi, care a condus, de asemenea, unitatea de comando, unitatea de forțe speciale Egoz, parașutiștii și Brigada a-7-a de tancuri.

Divizia 98 a fost responsabilă pentru distrugerea Hamas în Khan Yunis, fiind cea mai puternică brigadă de luptă, din decembrie 2023 până în martie 2024, scrie Jerusalem Post.

Comandantul Egoz, locotenent-colonelul „A” le-a spus soldaților chiar înainte de a intra: „Avem o mare onoare să scriem istoria în nord, la fel cum am făcut-o în Gaza. Am început cu operațiuni de grad inferior, dar astăzi începem o invazie mai substanțială pentru a readuce locuitorii din nord la casele lor. Aceasta este o chestiune importantă, deoarece nu am invadat Libanul din 2006”.

„Am încredere în voi și sunt foarte mândru de toți, știu că vom continua să scriem istorie”, a continuat comandantul.

Soldații IDF au intrat în sudul Libanului în cadrul unui asalt terestru luni seara, în timp ce conflictul cu Hezbollah a continuat să escaladeze, a confirmat armata israeliană la primele ore ale dimineții de marți.

„Raiduri terestre limitate, localizate și țintite”

„IDF a început raiduri terestre limitate, localizate și țintite, bazate pe informații precise, împotriva țintelor și infrastructurii teroriste Hezbollah din sudul Libanului”, a declarat armata israeliană.

Mass-media arabe, precum Al-Jazeera și MTV Lebanon, au afirmat că tancurile IDF au intrat în mai multe sate din sudul Libanului la scurt timp după primele informații privind invazia terestră.

„Aceasta este ceea ce ne-au informat că desfășoară în prezent, adică operațiuni limitate care vizează infrastructura Hezbollah din apropierea frontierei”, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Matthew Miller, potrivit AFP.

Invazia confirmată a fost prima operațiune terestră a IDF din ultimii 18 ani în Liban. Ofensiva terestră israeliană din Liban a primit numele de Operaţiunea „Săgeţile Nordului”, potrivit Reuters.

