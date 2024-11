„Noua doctrină a Rusiei spune că rachetele NATO lansate pe teritoriul nostru pot fi văzute ca un atac NATO asupra Rusiei”, a declarat Medvedev, considerat portavocea președintelui Vladimir Putin.

„Rusia ar putea ataca Kievul cu arme de distrugere în masă sau ataca instalațiile NATO, oriunde s-ar afla”, a avertizat fostul președinte (2000-2012), predecesorul lui Putin și actual vicepreședinte al Consiliului rus de Securitate

Asta înseamnă „al treilea război mondial”, a insistat Medvedev, într-o postare pe rețelele sociale.

Russia's new nuclear doctrine means NATO missiles fired against our country could be deemed an attack by the bloc on Russia. Russia could retaliate with WMD against Kiev and key NATO facilities, wherever they're located. That means World War III.