Ministerul Apărării rus a raportat că atacul a avut loc la ora 3.25. Cinci rachete au fost interceptate de sistemele de apărare aeriană S-400 și Pantsir, iar una a fost avariată. Fragmentele acesteia au căzut pe teritoriul tehnic al unui obiectiv militar, provocând un incendiu care a fost rapid stins. Nu au fost raportate victime sau distrugeri.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că atacurile armatei ucrainene asupra regiunii Bryansk cu rachete ATACMS ar fi fost imposibile fără participarea SUA. El a subliniat că acest atac ar trebui considerat ca o intenție a țărilor occidentale de a escalada conflictul dintre Rusia și Ucraina.

„Faptul că ATACMS a fost folosit în mod repetat asupra regiunii Bryansk în această noapte este, desigur, un semnal că vor o escaladare. Și fără americani, este imposibil să folosești aceste rachete de înaltă tehnologie, Putin a spus acest lucru de multe ori”, a declarat Lavrov într-o conferință de presă la Rio de Janeiro, potrivit Kommersant.

Contextul internațional

Anterior, pe 17 noiembrie, The New York Times și Reuters au raportat, citând surse, că președintele SUA Joe Biden a autorizat Ucraina să utilizeze rachete cu rază lungă furnizate de SUA pentru lovituri pe teritoriul Rusiei. Departamentul de Stat al SUA a declarat inițial că „în acest moment nu poate confirma” această informație.

Însă pe 19 noiembrie, asistentul secretarului de stat al SUA pentru afaceri emisferice, Brian Nichols, a confirmat informațiile media. El a sugerat că acest lucru va oferi Kievului mai multe opțiuni de apărare și ar putea împinge Moscova spre negocieri.

Noua doctrină nucleară a Rusiei

În aceeași zi, președintele Vladimir Putin a aprobat prin decret bazele politicii de stat actualizate a Rusiei în domeniul descurajării nucleare. Conform noii doctrine, un atac asupra teritoriului rus de către un stat nonnuclear cu sprijinul unui stat nuclear este considerat un motiv pentru utilizarea armelor nucleare de către Rusia.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că utilizarea rachetelor occidentale nonnucleare de către forțele armate ucrainene împotriva Rusiei, conform noii doctrine nucleare, ar putea atrage un răspuns nuclear.

Situația rămâne tensionată, iar comunitatea internațională urmărește îndeaproape evoluțiile din regiune. Ministerul Apărării rus continuă să monitorizeze situația și să raporteze despre orice noi dezvoltări.

