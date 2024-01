„Președintele? Preşedintele nu participă la dezbaterile electorale”, a spus Peskov atunci când a fost întrebat dacă şeful statului în funcţie intenţionează sau nu să participe la dezbaterile electorale cu ceilalţi contracandidaţi.

🇷🇺”The president does not participate in pre-election debates” – Peskov. Too good for them?



For whom exactly?

There's only him (Putin) running for president!

Now what do you expect him to win with 98% of the votes? pic.twitter.com/CfTalWnGev