Trenuri suplimentare spre litoral

Pentru perioada 30 aprilie – 4 mai 2026, CFR Călători a anunțat suplimentarea transportului feroviar spre mare. Astfel, pe lângă trenurile din programul obișnuit, vor fi introduse trenuri directe suplimentare pe ruta București Nord – Constanța și Suceava – Constanța, precum și către stațiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia.

Pe ruta București Nord – Constanța, vor circula trenuri la intervale de 1-2 ore, astfel încât călătorii din alte regiuni să poată ajunge mai ușor la Marea Neagră prin conexiuni realizate în Capitală. Cu toate acestea, doar călătorii din București și Suceava vor beneficia de legături directe către stațiunile din sudul litoralului, în timp ce cei din orașe precum Arad, Timișoara sau Cluj-Napoca vor fi nevoiți să schimbe trenul la Constanța.

Redeschiderea liniei Constanța-Mangalia, doar pentru câteva zile

În urma deciziei CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, linia Constanța-Mangalia va fi redeschisă temporar între 30 aprilie și 4 mai 2026, pentru a permite operarea trenurilor pe această rută, înlocuind momentan serviciile auto utilizate în timpul lucrărilor de modernizare.

Totuși, trenurile care vor circula pe această rută nu vor opri în stația Costinești Tabără, deoarece peroanele nu sunt încă finalizate și nu pot asigura siguranța îmbarcării sau debarcării călătorilor. „CFR Călători roagă pasagerii care au deja bilete cu plecare sau sosire în stația Costinești Tabără să utilizeze stația Costinești”, se arată în comunicatul citat.

Întârzieri în lucrările de modernizare

Lucrările de modernizare a haltei Costinești Tabără, în valoare de 14 milioane de lei fără TVA, și a haltei Neptun, în valoare de 16,5 milioane de lei fără TVA, au fost contractate în mai 2025 de o asociere de firme românești, printre care Construct ING și Arcada Company. Cu toate acestea, proiectele au întâmpinat întârzieri semnificative.

Vina pentru aceste întârzieri nu aparține constructorului, ci CFR Călători, care a întârziat oprirea circulației pe acest tronson cu peste două săptămâni, blocând astfel predarea amplasamentelor. Deși lucrările au început oficial abia la 1 octombrie 2025, contractul pentru autobuzele de înlocuire a trenurilor a fost atribuit direct, fără licitație, ceea ce a generat controverse.

Condițiile meteo nefavorabile din toamnă și iarnă – ploi, ninsori și viscol – au încetinit și mai mult progresul lucrărilor. Se estimează că peroanele moderne de la Costinești Tabără și Neptun vor fi gata abia la vară, întârzierea fiind imposibil de recuperat până acum.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE