Mobilizare record la secțiunea Cornetu și Tigveni

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) cataloghează activitatea din șantierul secțiunii Cornetu-Tigveni ca fiind o „mobilizare record”.

„Asocierea de constructori italieni și români (WEBUILD SPA -Tancrad) lucrează, pe aproximativ 25% din cei 37,4 km ai șantierului, cu peste 1000 de muncitori și mai mult de 200 de utilaje: se construiesc suprastructurile la 13 din cele 54 de viaducte și poduri de pe traseu, se lucrează la terasamente (săpături și umpluturi), se fac luctări de consolidare (piloți forați și ziduri de sprijin)”, a precizat, joi, Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook.

Pe măsură ce vor fi emise Acordurile de Mediu revizuite și ulterior Autorizațiile de construire inclusiv pe celelalte sectoare ale șantierului, constructorii vor putea crește mobilizarea și ritmul de lucru în șantier.

„Uriașul” care sapă cel mai lung tunel prin Carpați

La ecoductul Călinești sunt în desfășirare lucrări de armare și de betonare a elevațiilor, excavare a fundaților, armare și cofrare la pile.

De asemenea, la tunelul Poiana, cel mai lung tunel rutier cu galerie dublă din România, de 1780 metri, se fac lucrări de ancorare și excavație pregătitoare pentru platforma pe care se va monta instalația TBM -Tunnel Boring Machine. Acest utilaj, numit „Uriașul” de directorul CNAIR, are o lungime de 100 de metri și o greutate totală de 3.300 tone.

„În fabricile constructorilor de la Racovița și Cepari se produc grinzi prefabricate pentru șantier, iar din luna mai se vor executa și carcasele de armatură pentru segmentele prefabricate ale tunelului Poiana”, a mai precizat Cristian Pistol.

Contractul, în valoare de 5,323 miliarde de lei, fără TVA, este finanțat prin Programul Transport.

Cornetu – Tigveni este una dintre cele două secțiuni importante ale autostrăzii Sibiu-Pitești, care vor traversa efectiv Carpații, asigurând circulația continua pe Coridorul Pan-European 4, care tranzitează România (Constanța – Nădlac).

