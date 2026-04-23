Monica Bîrlădeanu a făcut dezvăluiri neașteptate despre viața sa personală și profesională, vorbind deschis despre etichetele care i-au fost puse de-a lungul timpului. Invitată într-un podcast, actrița a ținut să lămurească percepțiile greșite și să explice cum a ajuns, de fapt, la succes.

Etichete nedrepte și un răspuns ferm

De-a lungul anilor, Monica Bîrlădeanu a fost adesea catalogată drept o femeie „pe interes”, însă vedeta spune că aceste judecăți sunt complet eronate. Actrița a subliniat că dacă ar fi fost într-adevăr materialistă, situația ei financiară ar fi arătat cu totul diferit. În opinia sa, oamenii care o judecă nu cunosc realitatea din spatele parcursului ei.

„Eram percepută ca fiind strategă, materialistă, fată orientată. Parcursul meu și felul în care vorbesc despre lucrurile astea au demonstrat exact cam despre ce era vorba. În primul rând, o fată cu calculele, așa cum eram eu suspectată, ar fi ajuns în alt loc. Ar fi fost măritată cu un bărbat cu private jet. Nu era ceva imposibil. Eu n-am fost omul ăsta. Eu mă ofilesc în absența afecțiunii. Nu pot funcționa într-o chestie în care asta lipsește cu desăvârșire”, a declarat Monica Bîrlădeanu, în cadrul unui podcast.

Primii bani și lecțiile de viață

Vedeta a povestit și despre începuturile sale, dezvăluind că primul job l-a avut la doar 16 ani. În vacanța de vară, a lucrat ca ospătar, dorindu-și să fie independentă financiar.

Acea experiență a avut un impact puternic asupra ei. Monica a recunoscut că, la acea vârstă, ajunsese să creadă că valoarea unui om este dată de banii pe care îi are, o percepție pe care, între timp, a depășit-o. Actrița a explicat că succesul nu a venit peste noapte și nici nu a fost rezultatul unor compromisuri, ci al muncii și al deciziilor asumate.

„La 16 ani, am tras concluzia că cel care câștigă bani are și autoritate. Asta era concluzia mea de-atunci. Mi-am dorit nu neapărat autoritate, cât putere de decizie. Atunci, m-am angajat, în vacanța de vară, ospătăreasă la o terasă. Cert este că primii bani câștigați mi-au dat o valoare ca om. Atât înțelegeam eu de pe lumea asta: în funcție de cât câștigi, asta e valoarea ta”, a adăugat vedeta.

