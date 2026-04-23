„Mă bucur să văd cum «Măștile fricii» își găsește noi și noi cititori, dincolo de granițe și limbi. Am scris această carte cu intenția de a pune în cuvinte fragilități, orori, întrebări și experiențe pe care mulți oameni le trăiesc, dar despre care nici măcar nu pot vorbi.

Cred că literatura este capabilă să creeze punți între oamenii din întreaga lume, indiferent de ceea ce trăiesc și văd. Literatura devine un spațiu al înțelegerii și încrederii, unde totul poate fi spus și totul capătă sens”, a spus Camelia Cavadia, pentru care publicarea într-o nouă limbă a volumului său nu înseamnă doar o nouă traducere, ci și „un nou dialog al sufletelor și minților cu cititori dintr-un alt spațiu cultural”.

„Sper ca povestea să fie primită cu deschidere și să îndemne la reflecție, înțelegere, empatie și toleranță, să atingă sufletele celor care o vor citi, pentru că fricile, traumele și nevoia de vindecare sunt universale. Această nouă traducere vine cu multă emoție și bucurie pentru mine, într-o perioadă în care avem nevoie să vedem că literatura și arta, în general, țin oamenii uniți atunci când nu e bine în lume”, a adăugat autoarea.

Luna martie a marcat apariția romanului „Măștile fricii” și pe piața din Serbia

Întrebat care este motivul pentru care a ales spre traducere în limba sârbă romanul „Măștile fricii”, scriitorul și editorul Aleksandar Tanurdzic’s explică: „«Măștile fricii» ne-a atras prin îndrăzneala sa, o trăsătură definitorie a titlurilor pe care le alegem pentru seria noastră «Reka biblioteka». Pentru noi este foarte important ca volumele pe care le selectăm să depășească limitele și să deschidă teme care, deși pot fi inconfortabile, merită discutate. În plus, stilul în care este scrisă cartea emană un sentiment de poezie și frumusețe pe care considerăm că literatura trebuie să îl aibă”.

Traducătorul cărții, Dura Miocinovic, se arată încântat de traducerea acestei cărți, pe care a ales să nu o citească înainte de a o traduce, pentru a nu se priva de plăcerea lecturii, de descoperire și suspans.

„A citi și a traduce simultan romanul Cameliei Cavadia, «Măștile fricii», a fost pentru mine o experiență unică. Uneori îmi permit să traduc o carte înainte de a o citi cap-coadă, tocmai pentru a nu ști ce urmează, pentru a descoperi povestea mai atent, pentru prima dată, cu nerăbdare și curiozitate.

Experiența aceasta a fost, pentru mine, una foarte puternică, mai ales pentru că romanul este povestit de o voce feminină, din punct de vedere feminin și unul nu chiar obișnuit, ceea ce m-a făcut să cred că am ajuns să înțeleg mai bine nu numai femeile, ci și familiile în general. Mulțumesc, Camelia Cavadia, pentru asta”, a spus traducătorul.

Despre romanul „Măștile fricii”

Romanul „Măștile fricii” a apărut în anul 2016, la Editura Trei și spune povestea tulburătoare a trei frați a căror copilărie, marcată de violențe fizice și emoționale, le va amprenta pentru totdeauna existența. Eforturile lor de a depăși trecutul și a începe să trăiască în prezent vor fi sortite eșecului. Aceste trăiri nu le vor influența doar parcursul vieții, ci vor lăsa și urme adânci dincolo de o singură generație.

Construită sub formă de roman-confesiune, cartea sondează psihicul uman într-o manieră aproape intimă, care-l face pe cititor să se simtă parte din poveste. Un roman care spune povestea multor familii de aici și de oriunde.

Cine este Camelia Cavadia

Camelia Cavadia este licențiată în filozofie și jurnalism și are un background de 22 de ani în televiziune (PRO TV și Antena 1), iar din 2017 este cofondatoare a Agenției de Comunicare Fabrica de PR. A debutat în literatură în anul 2015, cu volumul „Vina”, desemnat apoi cel mai bun roman de debut la Festival du Premier Roman de la Chambery.

În anul 2016 a apărut cel de-al doilea roman al său, „Măștile fricii”, tradus în anul 2024 în limba spaniolă („Las mascaras del miedo”), în anul 2026 în limba sârbă („Маске страха”) și aflat acum în traducere în limba macedoneană. În anul 2018 i-a apărut romanul „Purgatoriul îngerilor”, despre care scriitorul Radu Vancu a spus că este „documentul emoționant al unei lumi a copiilor dispăruți”.

Camelia Cavadia a publicat în anul 2022 „Sufletul lumii”, primul său volum de povestiri adevărate dintr-o lume fantastică, iar la începutul lunii mai a acestui an va apărea romanul „Dansează când îți vine să plângi”, aflat la precomandă pe site-ul Editurii Trei.

