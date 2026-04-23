Ce este biopsia lichidă și la ce ajută

Biopsia lichidă este o metodă revoluționară și minim invazivă prin care medicii pot identifica urmele bolii (celule canceroase sau fragmente de ADN) direct în sânge. Spre deosebire de biopsia tradițională, care necesită o intervenție chirurgicală sau folosirea unui ac pentru a extrage o bucată de țesut, biopsia lichidă caută „semnătura” bolii care circulă liber în organism.

Ce se analizează, mai exact?

Fragmente de ADN: „Coduri genetice” eliberate de tumori în sânge atunci când celulele bolnave mor.

Indicatori de sănătate: ADN liber care circulă în plasmă și oferă indicii prețioase despre starea generală a organismului.

Celule „călătoare": Celule canceroase care s-au desprins din tumora principală și circulă prin sistemul vascular.



Diagnosticul viitorului printr-o simplă probă de sânge

Centrul se va concentra pe depistarea timpurie a cancerului și a bolilor cardiovasculare – principalele cauze de deces în România, unde peste 55% dintre cancere sunt descoperite mult prea târziu (în stadiile III sau IV).

Conform obiectivelor proiectului EXCELY și a practicilor medicale internaționale, beneficiile sunt majore:

Depistare timpurie: Permite identificarea bolii în faze incipiente, oferind șanse mult mai mari de vindecare.

Monitorizare permanentă: Tehnologia permite medicilor să vadă, în timp real, cum evoluează boala și dacă tratamentul ales funcționează.

Fără durere sau riscuri: Fiind o simplă recoltare de sânge, elimină riscurile și disconfortul operațiilor clasice de biopsie.

Un parteneriat mondial: România pe harta excelenței

UMFCD va coordona un consorțiu format din instituții de elită, în cadrul căruia vor fi testați peste 5.000 de pacienți români. Alături de experții din România (Institutul de Genomică), participă instituții de prestigiu precum Johns Hopkins University (SUA), Netherlands Cancer Institute (Olanda) și universități de top din Germania (Tübingen și Aachen).

Proiectul se va întinde pe o durată de 6 ani. Din finanțarea totală, 15 milioane de euro provin de la Comisia Europeană, iar restul de 15 milioane sunt asigurate de Guvernul României prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Autoritatea Națională pentru Cercetare. Fondurile vor fi utilizate pentru:

Echipamente de analiză genetică de ultimă generație.

Platforme bazate pe inteligență artificială pentru interpretarea rapidă a datelor medicale.

Amenajarea laboratoarelor clinice și crearea unei bănci moderne de probe biologice.

Un nou standard în medicina personalizată

Rectorul UMFCD, prof. univ. dr. Viorel Jinga, a declarat că acest proiect este un „moment de cotitură”: „Suntem mândri că aducem România pe harta europeană a medicinei de precizie. EXCELY va transforma modul în care detectăm și tratăm bolile majore, unind cercetarea de vârf cu îngrijirea directă a pacienților”.

De altfel, UMFCD este la ora actuală cea mai bună instituție de profil și cercetare din România, conform ediției 2026 a prestigiosului clasament internațional SCImago Institutions Rankings (SIR).

Considerată analiza viitorului, biopsia lichidă poate diagnostica și cancerul înainte să apară simptomele.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE