Ce este prostata și de ce apare adenomul?

Prostata, o glandă de dimensiunea unei castane la bărbații tineri, joacă un rol esențial în reproducere și funcția urinară. Situată sub vezica urinară, aceasta înconjoară uretra, canalul prin care urina este eliminată din organism.

„Prostata este ca un nod rutier între calea urinară și cea ejaculatorie, ceea ce o face vulnerabilă la multiple patologii”, explică dr. Manu.

Odată cu înaintarea în vârstă, în special după 50-60 de ani, țesuturile prostatei încep să crească excesiv, fenomen cunoscut sub numele de adenom de prostată sau hipertrofie benignă de prostată. „Este o evoluție naturală a glandei, dar devine o problemă atunci când acest țesut suplimentar obstrucționează jetul urinar”, adaugă specialistul.

Simptomele care ar trebui să alerteze

Semnele adenomului de prostată includ dificultăți la urinare, jet urinar slab sau întrerupt, senzația de vezică plină chiar după urinare și urinări frecvente, mai ales noaptea.

„Dacă jetul urinar slăbește sau apare urgența de a merge la toaletă, este timpul să consultați un urolog. Aceste simptome nu trebuie ignorate, deoarece pot duce la complicații grave precum retenția urinară sau infecțiile”, avertizează dr. Manu.

Examenul clinic este esențial pentru un diagnostic corect. Acesta este completat de analize precum PSA (antigenul specific prostatic) și ecografia abdominală, care oferă informații despre dimensiunea prostatei și reziduurile urinare.

„PSA este cel mai fidel marker pentru depistarea cancerului de prostată. Este o analiză simplă, dar extrem de eficientă, și ar trebui făcută anual de toți bărbații peste 50 de ani”, subliniază dr. Manu.

Tratament: Medicamente sau chirurgie?

Nu toți pacienții cu adenom de prostată necesită intervenție chirurgicală. „Majoritatea cazurilor pot fi gestionate cu medicamente moderne, care au avansat semnificativ în ultimele decenii”, explică dr. Manu.

Totuși, există situații în care operația devine inevitabilă, cum ar fi apariția calculilor vezicali, hematuria severă sau retenția completă de urină.

Intervențiile chirurgicale moderne sunt minim invazive, utilizând tehnici endoscopice sau chiar robotice. „Astăzi, internăm pacienții în ziua operației, iar recuperarea este rapidă. În câteva zile, aceștia pot reveni la activitățile normale”, afirmă specialistul.

Un aspect esențial în prevenirea complicațiilor este menținerea unui stil de viață echilibrat. Consumul moderat de lichide, evitarea alcoolului în exces și controalele regulate sunt pași simpli, dar eficienți.

„Nu există o recomandare universală de a bea doi litri de apă pe zi pentru toată lumea. Fiecare persoană trebuie să se adapteze în funcție de nevoile sale”, explică dr. Manu.

Rolul echipelor multidisciplinare

La Spitalul Clinic Sanador, unde dr. Manu își desfășoară activitatea, pacienții beneficiază de consulturi interdisciplinare.

„Dacă în timpul unei operații apar complicații precum tulburări de ritm cardiac, avem imediat la dispoziție un cardiolog pentru a gestiona situația. Este un avantaj imens pentru siguranța pacientului”, concluzionează medicul.

Mesajul final al dr. Manu este clar: „Prevenția și controalele regulate sunt cheia. Nu așteptați să apară simptome severe pentru a consulta un specialist. Un simplu test anual poate face diferența între o viață sănătoasă și complicații grave.”