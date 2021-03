La două zile de la afirmațiile unui fost cadru medical de la secția ATI a Spitalului Județean Sibiu, care a dezvăluit că pacienții mureau cu zile, legați de paturi și sedați, apar noi mărturii despre tratamentul la care sunt supuși bolnavii de COVID, însă de data aceasta este vorba de secția de Terapie Intensivă a unui alt spital, cel din Mureș.

Doctorul Benedek Imre, al cărui frate a murit de COVID în septembrie 2020, susține că are dovezi filmate cu acesta în care ruga să fie dezlegat, dar fără să se întâmple nimic. Ulterior, Benedek Istvan a decedat.

„Este real că fratele meu a fost legat de pat și este real că familia posedă un film, făcut de bolnav, în care se vede că fratele meu vorbește coerent, expune părerea și roagă să fie dezlegat. Ei, acest lucru nu se întâmplă”, a spus Benedek Imre la Antena 3.

Doctorul a continuat: „Noi acest film nu-l vom difuza, pentru că este sentimental foarte greu de acceptat. Însă este o anchetă în derulare, o anchetă penală și de aceea nici nu aș vrea să vă împărtășesc prea multe”.

Noi nu trebuie să dăm în sistemul medical, trebuie să scuturăm niște oameni, pentru că sistemul medical românesc are bani suficienți, are specialiști buni, are dotări, dar până când politicul nu ia act despre aceşti domni care conduc și care prin birocrație omoară, dorința de a face bine, cum am făcut eu cu fratele meu, pentru cetățeanul român, care este cetățean european, nu merge.

Doctorul Benedek Imre: