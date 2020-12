„L-am vaccinat eu însumi pe Moş Crăciun, i-am măsurat nivelul de imunitate şi el este gata de treabă. Poate coborî pe horn, poate lăsa cadourile, poate să plece şi nu aveţi niciun motiv de îngrijorare. Moş Crăciun este gata de treabă”, a afirmat Fauci la CNN, potrivit news.ro.

Santa Claus will be coming to town this year, Dr. Anthony Fauci says.



“I took care of that for you,” he says. “…I took a trip up there to the North Pole; I went there and I vaccinated Santa Claus myself. I measured his level of immunity, and he is good to go.” #CNNSesameStreet pic.twitter.com/CNJ520XTew